映画『ハリー・ポッター』全8作の公式ストーリーボード・アート集、日本語版10月発売 小野賢章が推薦「創造の始まり」
映画『ハリー・ポッター』シリーズ全8作のストーリーボードを網羅した『映画『ハリー・ポッター』シリーズ 公式ストーリーボード・アート集』の日本語版が、河出書房新社より10月9日に発売される。
【画像】映画『ハリー・ポッター』シリーズ 公式ストーリーボード・アート集 日本語版の中身の一部
本書は、『ハリー・ポッターと賢者の石』冒頭のハリーとハグリッドの出会いから、最終章『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』ラストの「19年後」まで、映画シリーズ全8作のストーリーボードを収録した公式アート集。映画シリーズ公式のストーリーボードをまとめて楽しめる決定版となる。
プリベット通り4番地、ホグワーツ、隠れ穴、ダイアゴン横丁、クィディッチの試合、杖の決闘など、全8作から厳選された100を超える名シーンを収録。映画の初期構想が反映された約2200枚以上のストーリーボード・アートを通して、魔法界の世界観がどのように作り上げられていったのか、その舞台裏を知ることができる。
また、「『ハリー・ポッターと賢者の石』の“悪魔の罠”との格闘シーンは、撮影したフィルムを逆回ししたもの」「『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』で“7人のハリー”を演じるために95テイク以上を重ねた」など、映画をもう一度見直したくなる撮影秘話も掲載。
クリス・コロンバス、アルフォンソ・キュアロン、デイビッド・イェーツら歴代監督をはじめ、プロデューサーのデイビッド・ヘイマン、美術監督のスチュアート・クレイグ、杖の振り付けを担当したポール・ハリス、キャストのダニエル・ラドクリフ（ハリー・ポッター役）、アラン・リックマン（セブルス・スネイプ役）、トム・フェルトン（ドラコ・マルフォイ役）、マシュー・ルイス（ネビル・ロングボトム役）らのコメントも収められている。
さらに、採用されなかった『ハリー・ポッターと賢者の石』の初期アイデアや、撮影されなかったポルターガイストのピーブス登場シーンなど、知られざるアイデア秘話やストーリーボードも収録。随所に映画のせりふや魔法の呪文も掲載されており、ストーリーを追いながら、映画シリーズをもう一度楽しむことができる。
映画『ハリー・ポッター』シリーズでハリー役の日本語吹替を務めた小野賢章は「これぞ創造の始まり。コマのひとつひとつからシーンが思い出され、子どもの頃に感じた興奮と感動が蘇ります」と、日本語版の推薦コメントを寄せている。
著者は、映画『ハリー・ポッター』シリーズ関連書籍を多数手がけてきたジョディ・レベンソン。日本語版の訳者は上杉隼人。仕様はB4変形判、上製、352ページ。税込定価は期間限定特価1万3200円で、2027年2月1日以降は1万4300円となる。
■目次 CONTENTS
はじめに
第1章 ハリー・ポッターと賢者の石
ゴドリックの谷／岩の上の小屋／オリバンダーの店／ホグワーツ特急／ボートで湖を渡る／ニンバス2000／禁書の棚／ノルウェー・リッジバック種のドラゴン、ノーバート／禁じられた森での処罰／ポルターガイストのピーブズ／賢者の石を探して：試練１「フラッフィー」／賢者の石を探して：試練2「悪魔の罠」／賢者の石をめぐる戦い／寮杯の授与
第2章 ハリー・ポッターと秘密の部屋
プリベット通りからの救出劇／空飛ぶフォード・アングリア／隠れ穴／フルーパウダー（煙突飛行粉）／夜の闇（ノクターン）横丁のボージン・アンド・バークス／闇の魔術に対する防衛術の授業：ギルデロイ・ロックハート教授登場／闇の魔術に対する防衛術の授業：ピクシー小妖精が飛び出す！／クィディッチの試合：グリフィンドール対スリザリン／ギルデロイ・ロックハート教授、ハリーを救う？／医務室にドビーが現れる／秘密の部屋へ／バジリスクを呼び出す／バジリスクとの死闘
第3章 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人
マージおばさんが大きな間違いをおかす／グリム／夜の騎士（ナイト）バス／怪物的な怪物の本／魔法生物飼育学の授業／ヒッポグリフのバックビーク登場／ヒッポグリフの飛行／闇の魔術に対する防衛術の授業：リディクラス！／クィディッチの試合：グリフィンドール対ハッフルパフ／バックビーク救出／シリウス・ブラック救出／シリウスとバックビークの救出／医務室への帰還
第4章 ハリー・ポッターと炎のゴブレット
第422回クィディッチ・ワールドカップへ向かう移動（ポート）キー／クィディッチ会場のキャンプ場にて／死喰い人の襲撃／三大魔法学校対抗試合／炎のゴブレットのお披露目／三大魔法学校対抗試合：第1の課題／監督生の浴室／三大魔法学校対抗試合：第2の課題／グリンデローだ！／水中での救出劇／三大魔法学校対抗試合：第3の課題／リトル・ハングルトン墓地の戦い／ホグワーツを離れる
第5章 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
プリベット通りに吸魂鬼（ディメンター）が現れる／「必要の部屋」の発見／ハリー、ダンブルドア軍団に呪文を教える／「エクスペリアームス！」の呪文を学ぶ／クリスマスのキス／「エクスペクト・パトローナム！」の呪文を学ぶ／普通魔法レベル（O.W.L.）試験／魔法省：予言の間／レダクト！／ベールの間／杖の決闘：アルバス・ダンブルドア対ヴォルデモート／守るべきもの
第6章 ハリー・ポッターと謎のプリンス
死喰い人の集団、ロンドンに現る／バドリー・ババートン：ホラス・スラグホーン教授／ホグワーツ特急：ピグミー・パフ／ハリー、スリザリン寮の車両に忍び込む／ルーナ・ラブグッド、ハリーを発見する／クィディッチのトライアウト／隠れ穴を死喰い人が襲撃する／フェリックス・フェリシス（幸運の液体）／プリンスの飛翔／杖の決闘：ハリー・ポッター対セブルス・スネイプ／杖を掲げる／天文台の塔
第7章 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1
プリベット通りを離れる／7人のポッター／プリベット通りからの脱出／空中で襲撃を受ける／スリザリンの分霊箱「ロケット」を奪取する／ゴドリックの谷／ディーンの森：銀色の牝鹿の守護霊／スリザリンの分霊箱「ロケット」を破壊する／マルフォイ邸での対決／自由なしもべ妖精、ドビー
第8章 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2
ヴォルデモート、ニワトコの杖を奪取／グリンゴッツ銀行：レストレンジ家の金庫／秘密の部屋のハーマイオニーとロン／灰色のレディ：ただたずねればいい／ホグワーツの戦い／必要の部屋：分霊箱はどこに／分霊箱、レイブンクローの髪飾りを見つけ出す／ドラコ・マルフォイの救出／ハリー・ポッターとヴォルデモートの戦い／ナギニの死／ヴォルデモートの死／19年後
All characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C）JKR. （s26）
【画像】映画『ハリー・ポッター』シリーズ 公式ストーリーボード・アート集 日本語版の中身の一部
本書は、『ハリー・ポッターと賢者の石』冒頭のハリーとハグリッドの出会いから、最終章『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』ラストの「19年後」まで、映画シリーズ全8作のストーリーボードを収録した公式アート集。映画シリーズ公式のストーリーボードをまとめて楽しめる決定版となる。
また、「『ハリー・ポッターと賢者の石』の“悪魔の罠”との格闘シーンは、撮影したフィルムを逆回ししたもの」「『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』で“7人のハリー”を演じるために95テイク以上を重ねた」など、映画をもう一度見直したくなる撮影秘話も掲載。
クリス・コロンバス、アルフォンソ・キュアロン、デイビッド・イェーツら歴代監督をはじめ、プロデューサーのデイビッド・ヘイマン、美術監督のスチュアート・クレイグ、杖の振り付けを担当したポール・ハリス、キャストのダニエル・ラドクリフ（ハリー・ポッター役）、アラン・リックマン（セブルス・スネイプ役）、トム・フェルトン（ドラコ・マルフォイ役）、マシュー・ルイス（ネビル・ロングボトム役）らのコメントも収められている。
さらに、採用されなかった『ハリー・ポッターと賢者の石』の初期アイデアや、撮影されなかったポルターガイストのピーブス登場シーンなど、知られざるアイデア秘話やストーリーボードも収録。随所に映画のせりふや魔法の呪文も掲載されており、ストーリーを追いながら、映画シリーズをもう一度楽しむことができる。
映画『ハリー・ポッター』シリーズでハリー役の日本語吹替を務めた小野賢章は「これぞ創造の始まり。コマのひとつひとつからシーンが思い出され、子どもの頃に感じた興奮と感動が蘇ります」と、日本語版の推薦コメントを寄せている。
著者は、映画『ハリー・ポッター』シリーズ関連書籍を多数手がけてきたジョディ・レベンソン。日本語版の訳者は上杉隼人。仕様はB4変形判、上製、352ページ。税込定価は期間限定特価1万3200円で、2027年2月1日以降は1万4300円となる。
■目次 CONTENTS
はじめに
第1章 ハリー・ポッターと賢者の石
ゴドリックの谷／岩の上の小屋／オリバンダーの店／ホグワーツ特急／ボートで湖を渡る／ニンバス2000／禁書の棚／ノルウェー・リッジバック種のドラゴン、ノーバート／禁じられた森での処罰／ポルターガイストのピーブズ／賢者の石を探して：試練１「フラッフィー」／賢者の石を探して：試練2「悪魔の罠」／賢者の石をめぐる戦い／寮杯の授与
第2章 ハリー・ポッターと秘密の部屋
プリベット通りからの救出劇／空飛ぶフォード・アングリア／隠れ穴／フルーパウダー（煙突飛行粉）／夜の闇（ノクターン）横丁のボージン・アンド・バークス／闇の魔術に対する防衛術の授業：ギルデロイ・ロックハート教授登場／闇の魔術に対する防衛術の授業：ピクシー小妖精が飛び出す！／クィディッチの試合：グリフィンドール対スリザリン／ギルデロイ・ロックハート教授、ハリーを救う？／医務室にドビーが現れる／秘密の部屋へ／バジリスクを呼び出す／バジリスクとの死闘
第3章 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人
マージおばさんが大きな間違いをおかす／グリム／夜の騎士（ナイト）バス／怪物的な怪物の本／魔法生物飼育学の授業／ヒッポグリフのバックビーク登場／ヒッポグリフの飛行／闇の魔術に対する防衛術の授業：リディクラス！／クィディッチの試合：グリフィンドール対ハッフルパフ／バックビーク救出／シリウス・ブラック救出／シリウスとバックビークの救出／医務室への帰還
第4章 ハリー・ポッターと炎のゴブレット
第422回クィディッチ・ワールドカップへ向かう移動（ポート）キー／クィディッチ会場のキャンプ場にて／死喰い人の襲撃／三大魔法学校対抗試合／炎のゴブレットのお披露目／三大魔法学校対抗試合：第1の課題／監督生の浴室／三大魔法学校対抗試合：第2の課題／グリンデローだ！／水中での救出劇／三大魔法学校対抗試合：第3の課題／リトル・ハングルトン墓地の戦い／ホグワーツを離れる
第5章 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
プリベット通りに吸魂鬼（ディメンター）が現れる／「必要の部屋」の発見／ハリー、ダンブルドア軍団に呪文を教える／「エクスペリアームス！」の呪文を学ぶ／クリスマスのキス／「エクスペクト・パトローナム！」の呪文を学ぶ／普通魔法レベル（O.W.L.）試験／魔法省：予言の間／レダクト！／ベールの間／杖の決闘：アルバス・ダンブルドア対ヴォルデモート／守るべきもの
第6章 ハリー・ポッターと謎のプリンス
死喰い人の集団、ロンドンに現る／バドリー・ババートン：ホラス・スラグホーン教授／ホグワーツ特急：ピグミー・パフ／ハリー、スリザリン寮の車両に忍び込む／ルーナ・ラブグッド、ハリーを発見する／クィディッチのトライアウト／隠れ穴を死喰い人が襲撃する／フェリックス・フェリシス（幸運の液体）／プリンスの飛翔／杖の決闘：ハリー・ポッター対セブルス・スネイプ／杖を掲げる／天文台の塔
第7章 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1
プリベット通りを離れる／7人のポッター／プリベット通りからの脱出／空中で襲撃を受ける／スリザリンの分霊箱「ロケット」を奪取する／ゴドリックの谷／ディーンの森：銀色の牝鹿の守護霊／スリザリンの分霊箱「ロケット」を破壊する／マルフォイ邸での対決／自由なしもべ妖精、ドビー
第8章 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2
ヴォルデモート、ニワトコの杖を奪取／グリンゴッツ銀行：レストレンジ家の金庫／秘密の部屋のハーマイオニーとロン／灰色のレディ：ただたずねればいい／ホグワーツの戦い／必要の部屋：分霊箱はどこに／分霊箱、レイブンクローの髪飾りを見つけ出す／ドラコ・マルフォイの救出／ハリー・ポッターとヴォルデモートの戦い／ナギニの死／ヴォルデモートの死／19年後
All characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C）JKR. （s26）