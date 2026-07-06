株式会社嵐は5日、公式SNSを更新し、櫻井翔と相葉雅紀を名乗るX（旧ツイッター）のアカウントについて「公式ではない」として注意を呼びかけた。いずれも今年7月に開設されたばかりのアカウントで、3日に大野智がXを開設したことに便乗しフォロワーが急増。今回公式が公開した偽アカウントのフォロワー数は、合わせて7万を超えている。

同社によると、両名の名前を使い「オフィシャル」を名乗るXアカウントが存在しており、いずれもフォロワー数は3万人を超えているという。しかし、これらは本人や事務所が運営する公式アカウントではないと説明。「どちらも公式ではありませんのでご注意ください」と利用者に向けて注意喚起した。

嵐は今月3日、櫻井と相葉のオフィシャルファンクラブを発足すると発表。同時に、大野智の公式Xとインスタグラムのアカウント開設も公表した。大野は公開した動画で、個人サロン「さと島（じま）」を開設すると発表。個人での情報発信基盤を整え、新たな活動をスタートさせていた。

こうした動きを受けて注目が高まる中、人気に便乗したとみられる偽アカウントが出現した形。運営側は改めて公式アカウントを確認した上で利用するよう呼びかけている。