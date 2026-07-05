『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』ファイナルPV解禁 一護が叫ぶ「月牙天衝」
アニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』のファイナルPVが解禁された。OPテーマjo0ji「I-BULL」、EDテーマ9Lana「螺旋」の音源も公開となった。アニメは、25日23時よりテレ東系列ほかにて放送される。
【動画】一護が叫ぶ「月牙天衝」 公開された『BLEACH』ファイナルPV
PVでは、OPテーマ・jo0ji「I-BULL」に乗せて、井上織姫と共にユーハバッハとの激闘を繰り広げる黒崎一護をはじめ、アスキン・ナックルヴァールと対峙する浦原喜助と四楓院夜一、そしてジェラルド・ヴァルキリーと対峙する朽木白哉、日番谷冬獅郎、更木剣八ら、《真世界城》各地で繰り広げられる護廷十三隊と親衛隊との激戦が描かれている。
また、朽木ルキア、阿散井恋次、茶渡泰虎の姿に加え、ユーグラム・ハッシュヴァルトとの死闘を繰り広げる石田雨竜の姿が、EDテーマ・9Lana「螺旋」に乗せて映し出されている。そして、山ほどの人を“護りたい”という揺るぎない意志を胸にユーハバッハへ挑む一護の力強い「月牙天衝」の叫びで締めくくられるファイナルPV。最終クールの放送開始への期待がさらに高まる、圧巻の映像となっている。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
【動画】一護が叫ぶ「月牙天衝」 公開された『BLEACH』ファイナルPV
PVでは、OPテーマ・jo0ji「I-BULL」に乗せて、井上織姫と共にユーハバッハとの激闘を繰り広げる黒崎一護をはじめ、アスキン・ナックルヴァールと対峙する浦原喜助と四楓院夜一、そしてジェラルド・ヴァルキリーと対峙する朽木白哉、日番谷冬獅郎、更木剣八ら、《真世界城》各地で繰り広げられる護廷十三隊と親衛隊との激戦が描かれている。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
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