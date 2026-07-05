「清楚な嫁ですアピールだ」姑の悪口大会に参加しなかっただけの女性、翌日から全員に無視され1週間で退職

女性が多い職場で起きがちな人間関係のトラブル。新たに飛び込んだのが地雷だらけのコミュニティだとしたら悲惨だ。

投稿を寄せた愛知県の40代女性（専業主婦）は、パートとして新しい会社で勤務することになった。しかし、勤務初日のランチタイムに、その職場のやばい実態を目の当たりにする。

姑とは「平穏に暮らしていた為、悪口には参加せず」

女性社員やパートなど6、7人で食事をしていたところ、突然「姑の悪口大会」が始まったという。

「私は当時、お姑さんとそれほど接する機会が無く、平穏に暮らしていた為、悪口には参加せず」

波風を立てないための大人の対応だったはずだが、職場の面々の受け取り方は違っていた。

「すると、『いい嫁ぶってる』『清楚な嫁ですアピールだ』と、翌日から私を全員で無視し出しました」

嫌がらせはランチの時間だけにとどまらず、業務にまで支障をきたした。仕事で質問をしても

「知らない」

「自分で考えたら？」

と冷たくあしらわれる始末。新人に仕事を教えないという陰湿な職場環境に「耐えられず、1週間で辞めました」と、女性は早々に見切りをつけた。

幸いにも上司は状況に気付いて女性を擁護し、退職時も穏便に対応してくれたというが、そんな幼稚な集団をのさばらせている時点で、その会社の風通しはお察しと言えそうだ。

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