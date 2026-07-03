「クリスピー・クリーム・ドーナツ」初の食べ放題を開催 “できたてオリグレ”とドリンク3種を好きなだけ楽しめる
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、日本上陸20周年を記念し、KKDJ史上初めての食べ放題イベント「できたてオリグレ食べ放題」を、30日（木）、8月6日（木）、8月18日（火）の3日間「渋谷シネタワー店」にて、8月5日（水）、8月12日（水）、8月13日（木）の3日間「東京国際フォーラム店」にて限定開催する。
【写真】3店舗限定でもらえる『できたてオリグレ』
「オリジナル・グレーズド」は世界中のクリスピー・クリーム・ドーナツで愛され続けている看板商品で、ブランドの“原点”とも言える存在。創業以来変わらない秘伝のレシピでつくられており、日本でも多くの人に愛され続けている。
特に「できたての温かいオリジナル・グレーズド」＝『できたてオリグレ』は、できたてならではのふんわり軽い生地が口の中でふわっととろける唯一無二の食感を楽しめる特別なおいしさとして好評をの、同店でしか提供することができない自慢の商品。Krispy Kremer（クリスピー・クリーム・ドーナツで働くすべての人）の中にはこのおいしさに感動し働くきっかけとなった人も数多くいる。現在『できたてオリグレ』を提供しているのは、ドーナツシアターを併設している「東京国際フォーラム店」「渋谷シネタワー店」「キャナルシティ博多店」の3店舗のみで、格別なおいしさを体験できる機会は限られている。
そこで、日本上陸20周年を記念し、日本上陸以来初めてとなる食べ放題企画として「できたてオリグレ食べ放題」を開催。ブランドの“原点”である「オリジナル・グレーズド」のおいしさをこれまでにない形で楽しめる、20周年限定の特別企画となっている。
会場は「東京国際フォーラム店」と「渋谷シネタワー店」の2店舗限定。1日3回、各回3組、1組最大4人まで参加できる少人数制で実施し、6日間合計で最大216人が参加できる。同イベントはクリスピー・クリーム・ドーナツ公式アプリ会員を対象とした事前抽選で実施。応募は公式アプリ限定、応募期間は2回に分かれており、1回目の応募は2026年7月3日（金）から7月7日（火）まで。現在アプリ会員ではなくても、会員登録後に応募できる
料金は大人1人税込1760円、子ども1人税込880円。大人料金は『オリジナル・グレーズド ダズン（12個）』と同価格でありながら、できたてオリグレを好きなだけ楽しめるほか、アイスコーヒー・アイスティー・アイスレモネードを飲み放題で提供する。さらに、ジューシーな果肉とちゅるんとしたジェリー、ふたつの食感を楽しめる、夏限定の“フルーツソーダ”も1杯無料で提供する。
【写真】3店舗限定でもらえる『できたてオリグレ』
「オリジナル・グレーズド」は世界中のクリスピー・クリーム・ドーナツで愛され続けている看板商品で、ブランドの“原点”とも言える存在。創業以来変わらない秘伝のレシピでつくられており、日本でも多くの人に愛され続けている。
そこで、日本上陸20周年を記念し、日本上陸以来初めてとなる食べ放題企画として「できたてオリグレ食べ放題」を開催。ブランドの“原点”である「オリジナル・グレーズド」のおいしさをこれまでにない形で楽しめる、20周年限定の特別企画となっている。
会場は「東京国際フォーラム店」と「渋谷シネタワー店」の2店舗限定。1日3回、各回3組、1組最大4人まで参加できる少人数制で実施し、6日間合計で最大216人が参加できる。同イベントはクリスピー・クリーム・ドーナツ公式アプリ会員を対象とした事前抽選で実施。応募は公式アプリ限定、応募期間は2回に分かれており、1回目の応募は2026年7月3日（金）から7月7日（火）まで。現在アプリ会員ではなくても、会員登録後に応募できる
料金は大人1人税込1760円、子ども1人税込880円。大人料金は『オリジナル・グレーズド ダズン（12個）』と同価格でありながら、できたてオリグレを好きなだけ楽しめるほか、アイスコーヒー・アイスティー・アイスレモネードを飲み放題で提供する。さらに、ジューシーな果肉とちゅるんとしたジェリー、ふたつの食感を楽しめる、夏限定の“フルーツソーダ”も1杯無料で提供する。