NITE（＝製品評価技術基盤機構）は、モバイルバッテリーなどについて、夏場は発火事故が増える傾向があるとして注意を呼びかけています。リチウムイオン電池は高温で電池内部の温度が上昇し、発火のリスクが高まります。NITEによりますと、リチウムイオン電池を使った製品による事故は、2021年からの5年間で2140件報告されていて、このうち、モバイルバッテリーが最も多くなっています。また、事故件数は気温の上昇とともに増加し