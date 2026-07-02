なか卯、うなぎ丸ごと1本使用「うなぎ豪快盛」発売　ごはん大盛に“あふれる”蒲焼3枚

丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は7月8日午前11時、全国447店舗で「うなぎ豪快盛」（税込2,280円）を発売する。

毎年人気を集める「うなぎ豪快盛」が今年も登場する。うなぎをまるごと1本分（3枚）使用した食べ応えのある一杯で、大盛りのごはんの上に、なか卯こだわりの卵を使った錦糸卵とともに、うなぎをあふれんばかりに豪快に盛り付けた。テイクアウトにも対応する。

なか卯では、うなぎをじっくり焼いた後に蒸し上げ、余分な脂を落とすことで旨みを凝縮。その後、たれを付けて焼く工程を3度繰り返し、外は香ばしく、中はふっくらとした食感の蒲焼に仕上げている。

手間を惜しまない調理工程により、うなぎ本来のおいしさを存分に引き出すとしている。

また、なか卯オリジナルの「特製 京風山椒」を合わせることで、うなぎの旨みに爽やかな風味が加わり、最後まで飽きのこない味わいを楽しめるという。

「うなぎ豪快盛」のほかにも、「うな重」などのうなぎ商品も引き続き販売する。価格表記はすべて税込。

【画像6点はこちら】なか卯「うな重」「牛すきうな重」など全ラインアップ

◆うな重

並盛980円、ごはん大盛1,080円

◆特盛うな丼

1,680円

◆うなぎあいがけ親子丼

並盛1,280円、ごはん大盛1,380円、特盛1,980円

◆牛すきうな重

並盛1,280円、ごはん大盛1,380円

◆牛すき特盛うな丼

1,980円

※一部店舗では価格が異なる。