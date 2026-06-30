【GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPO SIT E MS-06D ザク・デザートタイプ（2次発送分）】 抽選受付：7月2日16時より開始 2027年1月 発送予定 価格：33,000円

BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ」2次発送分の抽選予約を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月2日16時より実施する。発送は2027年1月を予定し、価格は33,000円。

本商品は「MSV」（モビルスーツバリエーション）より「ザク・デザートタイプ」をGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEシリーズで立体化したもの。

熱帯・砂漠戦仕様への改修を再現した新規造形の他、新機構のモノアイ回転ギミックが搭載されている。カトキハジメ氏の監修のもと造形、彩色にこだわった立体化となっている。ミサイルポッドやクラッカーポッドなど新規武装も付属する。

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