「GFFMC MS-06D ザク・デザートタイプ」2次発送分の抽選受付が7月2日16時よりプレバンにて実施
【GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ（2次発送分）】 抽選受付：7月2日16時より開始 2027年1月 発送予定 価格：33,000円
BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ」2次発送分の抽選予約を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月2日16時より実施する。発送は2027年1月を予定し、価格は33,000円。
本商品は「MSV」（モビルスーツバリエーション）より「ザク・デザートタイプ」をGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEシリーズで立体化したもの。
熱帯・砂漠戦仕様への改修を再現した新規造形の他、新機構のモノアイ回転ギミックが搭載されている。カトキハジメ氏の監修のもと造形、彩色にこだわった立体化となっている。ミサイルポッドやクラッカーポッドなど新規武装も付属する。
【お知らせ】「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ」2026年12月発送分は早期に準備数に達したためご予約の受付を終了しました。ついては【2次：2027年1月発送分】の抽選受付を7月2日(木)16時より開始いたします。https://t.co/bGPuTvdd3v#ガンダムフィギュア #GFFMC pic.twitter.com/E8JlCHefNa- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) June 30, 2026
(C)サンライズ