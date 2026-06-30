羊文学、台湾授賞式での思わぬハプニングに粋な対応 話題の観客をライブ招待「ぜひご連絡ください」
ロックバンド・羊文学が公式Xで、台湾・台北アリーナで開催されたアジア最大規模の音楽授賞式『第37回 金曲奨（Golden Melody Awards）』でのパフォーマンス中に話題となった観客を、10月24日に台湾・高雄で開催するライブへ招待するという粋な対応を見せた。
【動画】お客さんずっとピカピカ！話題になった動画（『第37回金曲奨（Golden Melody Awards）』より）
羊文学は27日に『第37回 金曲奨（Golden Melody Awards）』に出演。海外の音楽アワードで自身初となるパフォーマンスゲストとしてステージに立った。その際に披露した「more than words」のパフォーマンス中に撮影された映像がSNSで拡散され、大きな話題となった。
映像では、客席の一人の観客に照明がスポットライトのように当たり続けてしまうハプニングが発生。困惑した様子を見せる観客の様子が、多くの注目を集めた。
これを受け、羊文学はその投稿を引用し、中国語で「私たちはこの座席の方をご招待し、10月24日に高雄で開催するライブへお招きします。ぜひご連絡ください」と投稿。思いがけないハプニングをユーモアあふれる形で受け止めた対応に、SNSでは「この対応最高すぎる」「その席の人マジで運良すぎ！」「粋なはからい」「こんな奇跡ある？」といった声が寄せられ、羊文学の粋な対応が反響を呼んでいる。
【動画】お客さんずっとピカピカ！話題になった動画（『第37回金曲奨（Golden Melody Awards）』より）
羊文学は27日に『第37回 金曲奨（Golden Melody Awards）』に出演。海外の音楽アワードで自身初となるパフォーマンスゲストとしてステージに立った。その際に披露した「more than words」のパフォーマンス中に撮影された映像がSNSで拡散され、大きな話題となった。
これを受け、羊文学はその投稿を引用し、中国語で「私たちはこの座席の方をご招待し、10月24日に高雄で開催するライブへお招きします。ぜひご連絡ください」と投稿。思いがけないハプニングをユーモアあふれる形で受け止めた対応に、SNSでは「この対応最高すぎる」「その席の人マジで運良すぎ！」「粋なはからい」「こんな奇跡ある？」といった声が寄せられ、羊文学の粋な対応が反響を呼んでいる。