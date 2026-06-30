【日本】

雇用統計（5月）08:30

予想 2.6% 前回 2.5%（完全失業率)

予想 1.18倍 前回 1.18倍（有効求人倍率)



鉱工業生産（速報値）（5月）08:50

予想 0.3% 前回 0.5%（前月比)

予想 1.1% 前回 2.0%（前年比)



【中国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）10:30

予想 50.2 前回 50.0（製造業PMI)



サービス業PMI（購買担当者景気指数）（6月）10:30

予想 49.9 前回 50.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:00

予想 0.6% 前回 0.6%（前期比)

予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)



経常収支（2026年 第1四半期）15:00

予想 N/A 前回 -184.0億ポンド（経常収支)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（5月）15:00

予想 0.1% 前回 0.0%（-0.3%から修正）（前月比)

予想 N/A 前回 -2.3%（-2.7%から修正）（前年比)



ドイツ雇用統計（6月）16:55

予想 N/A 前回 6.3%（失業率)

予想 N/A 前回 -1.2万人（失業者数)



ドイツ消費者物価指数（速報）（6月）21:00

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（前年比)

予想 N/A 前回 -0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 N/A 前回 2.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【スイス】

KOFスイス先行指数（6月）16:00

予想 N/A 前回 98.0（KOFスイス先行指数)



【米国】

住宅価格指数（4月）22:00

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）22:00

予想 N/A 前回 0.83%（前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（6月）22:45

予想 N/A 前回 62.7（シカゴ購買部協会景気指数)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）23:00

予想 94.2 前回 93.1（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



JOLTS求人件数（5月）23:00

予想 735.0万人 前回 761.8万人（JOLTS求人件数)



※予定は変更することがあります

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