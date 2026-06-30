【日本】
雇用統計（5月）08:30
予想　2.6%　前回　2.5%（完全失業率)　
予想　1.18倍　前回　1.18倍（有効求人倍率)

鉱工業生産（速報値）（5月）08:50
予想　0.3%　前回　0.5%（前月比)　
予想　1.1%　前回　2.0%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）10:30
予想　50.2　前回　50.0（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（6月）10:30
予想　49.9　前回　50.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想　0.6%　前回　0.6%（前期比)
予想　1.1%　前回　1.1%（前年比)

経常収支（2026年 第1四半期）15:00
予想　N/A　前回　-184.0億ポンド（経常収支)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（5月）15:00
予想　0.1%　前回　0.0%（-0.3%から修正）（前月比)　
予想　N/A　前回　-2.3%（-2.7%から修正）（前年比)

ドイツ雇用統計（6月）16:55
予想　N/A　前回　6.3%（失業率)
予想　N/A　前回　-1.2万人（失業者数)

ドイツ消費者物価指数（速報）（6月）21:00　
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)　
予想　N/A　前回　2.6%（前年比)　
予想　N/A　前回　-0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　N/A　前回　2.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【スイス】
KOFスイス先行指数（6月）16:00
予想　N/A　前回　98.0（KOFスイス先行指数)

【米国】
住宅価格指数（4月）22:00　
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）22:00　
予想　N/A　前回　0.83%（前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（6月）22:45
予想　N/A　前回　62.7（シカゴ購買部協会景気指数)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）23:00
予想　94.2　前回　93.1（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

JOLTS求人件数（5月）23:00
予想　735.0万人　前回　761.8万人（JOLTS求人件数)

※予定は変更することがあります