「違った意味での最高の景色は、選手、スタッフに見させてもらった」

日本代表は現地時間6月29日、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で敗戦した。

試合後、森保監督が取材に応じ、大会後の自身の進退や、戦いを終えた直後の選手たちに伝えた言葉について明かした。涙も見せた指揮官はチームへの深い感謝を込めて「監督としての最高の景色はみんなに見させてもらった」と大会を総括した。

森保監督は、2度目のW杯を終えた後、自身の去就について言及した。今後について問われると、「個人的には何も決まっていない」と明言。そのうえで、今後の代表チームの方向性として「誰が監督になるかわからないにしても、大きな大会がアジア杯なので、頂点を目指して戦うのは自然なことかなと思って話をしています」と説明し、体制に関わらずチームがさらなる高みを目指し続けることの重要性を説いた。

敗退直後、ピッチ上で組んだ円陣で選手たちに語りかけた内容についても触れている。「みんな悔しい思いをこの場でしたと思うけど、この悔しさを胸に刻んで、次の成長に繋げていこう」と鼓舞したという。「この大会で終わる選手はほとんどいない」としたうえで、「成功体験が1番いいですけど、うまくいかなかったことを次の成長につなげて、日本のために戦って欲しい」と、敗北の悔しさを糧にして今後も国を背負う覚悟を選手たちに求めた。

また、大会を通じて掲げてきた目標についての思いを吐露した。「いろんなところで最高の景色を見ようと話してきました」と振り返りつつ、「この大会の中で優勝すること、夢や目標、最高の景色を見ることはできなかったですけど、監督としてはみんなのことを導いてあげられなくて申し訳ないと伝えました」と、結果に対する責任と悔恨の念を口にした。

一方で、指揮官の言葉は選手やスタッフへの感謝へと向かった。「違った意味での最高の景色は、選手、スタッフに見させてもらっているので、ありがたいと思っている」と言葉を紡ぐ。「毎回の活動でいい準備をしてくれて、試合のたびに全力を尽くしてくれることは、日々の活動の中でも充実の時間を過ごさせてもらった」と回顧。取材中、実に4度も「最高の景色」という言葉を繰り返し、ともに戦い抜いたチームへの誇りを示して締めくくった。（FOOTBALL ZONE編集部）