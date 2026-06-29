タレントのマツコ・デラックスが２９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。５３歳になっての人生観を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、米ハーバード大の研究で１０代の若者から６０代の年配者にアンケート調査したところ、すべての代で過去の１０年間で自分は大きく変わったと認めている一方で、未来については、これからの１０年間で自分はあまり変わらないだろうと予想していたとの結果が出たという記事を紹介。

ＭＣの大島由香里アナウンサーに「１０年前と比べて、ご自身の変化はどうでしょう？」と聞かれたマツコは「ちょうど年齢的なことが大きいと思うけど、まあ、衰えたね、この１０年で」と率直に答えたマツコ。

「なんか思ったよりも元気でいられるのかも、人間はって勘違いしてた、１０年前までは」と続けると「一気に老けた。すべてで」とポツリ。

「なんて言うのかな、人間って、ちゃんと死ぬんだなって。そんなの感じたことなかったわけよ、１０年前までは。着実に人間は１個ずつ機能が失われていって、死ぬんだなっていうのを実感する。５０ぐらいから。４０後半ぐらいからがでかかったね」と続けると「この先１０年もどんどん老いていくんだろうなって思ってます。１０年後はそうですね…。変な話、別にもう生きてなくてもいいかなと」とまで口に。

ＭＣの垣花正と大島アナが「いや、いや」と突っ込むと「（垣花は）お子さんがいなかったとしても奥様がいらっしゃったりするわけじゃない。（大島アナは）子供がいるわけじゃない。自分以外の生命というもので未来を感じてるんだと思うんだよね」とマツコ。

「１人だと『あれ、これ、長生きしたところで、だから何？』っていう…。究極、その結論になってしまうから。だから、死にたくはもちろんないけど、生きたくもないというか。いくつで死ぬかも分からんけど、特に変化もなく…」と正直に話していた。