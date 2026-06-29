水戸にレンタル加入していた福岡DF井上聖也、来季は大分へ期限付き移籍「またJ1の舞台で闘えるように努力し続けます」
アビスパ福岡は29日、水戸ホーリーホックへ期限付き移籍しているDF井上聖也(26)が来季は大分トリニータへ期限付き移籍すると発表した。また、DFキム・ムンヒョン(24)は鹿児島ユナイテッドFCへ期限付き移籍する。両選手とも福岡と対戦する公式戦には出場できない。
井上は水戸で1試合に出場。大分への期限付き移籍期間は2027年6月30日までとしている。水戸を通じて「ホーリーホックになにも貢献できなかったのが悔しく心残りですが、またJ1の舞台で闘えるように努力し続けます。半年という短い期間ではありましたが、皆さまと共に闘えたことを誇りに思います。ありがとうございました」とコメントし、福岡を通じては「福岡の地まで活躍が届くように、大分トリニータをJ1へ導けるように結果を残してきます」と意気込んだ。
キム・ムンヒョンは今季の出場がなかった。期限付き移籍期間は公表されていない。福岡を通じて以下のように伝えている。
「このチームでは大変なことも良いこともありましたが、アビスパで多くのことを学び、チームメイトに助けられ、サポーターの皆さんのおかげで成長することができました。1年間、新しい場所で良い経験を積み、さらに成長できるように頑張ります。今までいただいた応援と愛情を忘れません。 ありがとうございました!」
井上は水戸で1試合に出場。大分への期限付き移籍期間は2027年6月30日までとしている。水戸を通じて「ホーリーホックになにも貢献できなかったのが悔しく心残りですが、またJ1の舞台で闘えるように努力し続けます。半年という短い期間ではありましたが、皆さまと共に闘えたことを誇りに思います。ありがとうございました」とコメントし、福岡を通じては「福岡の地まで活躍が届くように、大分トリニータをJ1へ導けるように結果を残してきます」と意気込んだ。
「このチームでは大変なことも良いこともありましたが、アビスパで多くのことを学び、チームメイトに助けられ、サポーターの皆さんのおかげで成長することができました。1年間、新しい場所で良い経験を積み、さらに成長できるように頑張ります。今までいただいた応援と愛情を忘れません。 ありがとうございました!」