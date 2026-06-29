100均で何気なく買ったのに！「メガネずれるのが嫌！」って人に試してほしい便利グッズ

ダイソーで見つけた『水でも使えるスプリングメガネストラップ』は、110円（税込）でメガネのずり落ちを防いでくれる優秀アイテム。スプリングタイプでよく伸び、水洗いできるシリコン素材だからスポーツや家事シーンでも大活躍してくれます。コンパクトで絡まりにくい万能ストラップを実演レビュー♡

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商品情報





商品名：水でも使えるスプリングメガネストラップ

価格：￥110（税込）

最長：60cm

材質：ポリウレタン、シリコーンゴム

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480956893

ダイソーの『スプリングメガネストラップ』が優秀！

ダイソーで何気なく買ってみたのが、こちらの『水でも使えるスプリングメガネストラップ』。

コイル状にコンパクトにまとまったスプリングタイプのメガネストラップで、110円（税込）とは思えない優秀さに驚かされた一品です。

素材はポリウレタンとシリコーンゴムで、最大の特徴は「水濡れに強い」こと。汗をかいても水で洗えるので、衛生的に長く使えるのが大きな魅力です。

短くて絡まりにくく、保管時にもかさばらないので、メガネケースに一緒に放り込んでおけるのも◎

装着方法とフィット感の調整は簡単？

使い方はとってもシンプル。両端のゴムループにメガネのテンプル（つる）を通し、金具を上にスライドさせて固定するだけです。

固定が弱いと抜け落ちる場合があるので、金具部分はしっかり奥までスライドさせるのがポイントです。

ストラップ自体の長さは調整できませんが、最長60cmまで伸びるスプリング構造なのでフィット感はしっかりカバーされます。

装着する位置を少しずらすだけで、ピタッとした密着感からゆるめの掛け心地まで、お好みに合わせて調整できますよ。

よく伸びるので、頭の大きさを問わずフィットしやすい設計。締め付け感もあまり感じにくく、長時間装着していても疲れにくいのが嬉しいポイントです。

水に強い＆洗える！スポーツ・家事シーンで大活躍！

水濡れに強い素材なので、活躍シーンは想像以上に幅広いです。スポーツや水辺のレジャーはもちろん、汗をかきがちな夏の外出時にもガンガン使えます。

実際にウォーキングやランニングのときに使ってみると、しっかりフィットしてくれてメガネのずり落ちが気になりにくかったです。

汗をかいてもサッと水洗いできて衛生的に保てるので、毎日のスポーツルーティンにも自然と取り入れられます。

意外と便利なのが家事をしている最中。下を向いてもメガネが落ちてこないので、お皿洗いや掃除のときにすごく便利です！

鼻パッド用のシールも試したことがありますが、皮脂やメイクで汚れたり黄ばんだり剥がれてしまったりと、トラブルが多かった筆者。

こちらのメガネストラップなら、汚れが気になったら丸ごと洗えるので、長く清潔に使えます。

今回はダイソーで見つけた『水でも使えるスプリングメガネストラップ』をご紹介しました。絶妙なフィット感と洗える衛生面で、毎日のメガネ生活をぐっと快適にしてくれる優秀アイテムです。

コンパクトに収納できるので、外出時のメガネケースに忍ばせておくのもおすすめ。出先で「メガネがずれて気になる…」というシーンですぐに装着できます。

「スポーツ中にメガネがずり落ちるのが気になる」「家事のときにメガネが下にズレて困っている」「水洗いできるメガネストラップを探している」という方には、まさにぴったりのプチプラアイテム。

気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。