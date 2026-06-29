好きな歴代の「うたのおにいさん＆おねえさん」コンビランキング！ 2位「速水けんたろう・茂森あゆみ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、『おかあさんといっしょ』に関するアンケートを実施しました。その中から、「好きな歴代の『うたのおにいさん＆おねえさん』コンビ」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは、「歌声の相性が抜群で、明るさと温かさが自然に伝わってくるからです。世代にとって思い出深く、今聴いても安心感があります」（30代女性／宮崎県）、「けんたろうお兄さんとあゆみお姉さんさんは自分が子供の頃に観ていたから。今は子供と一緒におかあさんといっしよを観ているので思い入れがあるからです」（30代女性／神奈川県）、「まさに世代で、子供の頃にリアルタイムで見てました。『だんご3兄弟』とかもう本当に好きで、この二人が大好きです！」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは、「幼少期に見ていた世代で、一番思い出が深く残っています。歌声やお二人の優しい雰囲気が好きで、今でも当時の曲を聴くと楽しかった思い出がよみがえります。子どもだけでなく保護者にも親しまれる存在だったと思います」（20代女性／神奈川県）、「はいだしょうこの歌唱力が、子供番組だけに使っておくのがもったいないくらい抜群に上手かったから」（50代男性／大阪府）、「当時もしょうこお姉さんが大好きでテレビが始まるととても喜んでいたそうです。今でもしょうこお姉さん好きです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：速水けんたろう・茂森あゆみ（1993年4月〜1999年3月）／74票2位にランクインしたのは、速水けんたろうさんと茂森あゆみさんのコンビです。1990年代の『おかあさんといっしょ』を黄金期として支え、番組史上最大のヒット曲となった『だんご3兄弟』を生み出した伝説的なペア。息の合った美しい歌声と爽やかなビジュアルは、当時の子どもたちだけでなく、一緒に見ていた親世代からも絶大な支持を集めました。
1位：今井ゆうぞう・はいだしょうこ（2003年4月〜2008年3月）／82票見事1位に輝いたのは、今井ゆうぞうさんとはいだしょうこさんのコンビです。劇団四季出身の今井さんの豊かな表現力と、宝塚歌劇団出身のはいださんの透き通るような美しい歌声のハーモニーが多くの人々を魅了しました。スタジオトークでの天然で微笑ましいやりとりや、番組内で生まれた伝説の絵描き歌など、多くの名場面が今も深く記憶に残っています。
回答者からは、「幼少期に見ていた世代で、一番思い出が深く残っています。歌声やお二人の優しい雰囲気が好きで、今でも当時の曲を聴くと楽しかった思い出がよみがえります。子どもだけでなく保護者にも親しまれる存在だったと思います」（20代女性／神奈川県）、「はいだしょうこの歌唱力が、子供番組だけに使っておくのがもったいないくらい抜群に上手かったから」（50代男性／大阪府）、「当時もしょうこお姉さんが大好きでテレビが始まるととても喜んでいたそうです。今でもしょうこお姉さん好きです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
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(文:坂上 恵)