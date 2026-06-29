水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　6月29日〜7月5日の運勢

【2026年6月29日〜7月5日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢相手を思うやさしい一言や手助けが、うれしい展開を引き寄せる

互いが心地よくいられる関係から、物事が大きく発展していきます。同僚をねぎらう、友達の相談にのる、家族にちょっとしたお土産を買うなど、日常の中のささやかな気遣いが、後で運となって戻ってきます。4日は、自分が納得できるほうを選択すると運気が上昇。迷ったら「こっちのほうが自分らしい」と思うほうを選んで。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢想定外の展開を楽しんで！あなたに合った“新しい場所”が見えてくる

最近取り組んできたことに、自然と落ち着く場所が見えてきそう。思い描いていた形とは少し違っても、角度を変えて眺めてみると「案外これもいいかも！」と思えるはず。迷ったときは、まわりの意見を聞いてみるとヒントが得られます。5日はもうひと押しがきく日。「無理かな」「やめておこうかな」と思っていたことに、もう一度手を伸ばしてみて。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢日常の小さな満足から新しい発想が生まれる。3日は“味変”が開運行動

趣味や推し活を楽しむ、好物を食べる、ゆっくり入浴するなど、生活の中に“自分を満たす時間”をつくりましょう。心にゆとりが生まれるといつもとは違うユニークなアイディアが湧いてきます。瞑想や軽いヨガも効果的。そして3日は、いつもの味つけに変化を。新しい調味料やトッピングを試すと◎。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢細かな作業や片づけがスムーズに進む。あえて腰が重いことにトライ

集中力が高まり、気になっていたことにしっかり取り組めるときです。収納のやり直しや不用品の処分など、手間のかかる作業も意外とスムーズに進むでしょう。なかなか手が回らなかった場所の掃除をするのも◎。4日は予定をつめ込まず、ゆったり過ごすのが吉。家でぼんやりする時間がリセットに。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢動きたい方向へと踏み出せる。小さなアクションが大きな変化のきっかけに

状況も人間関係も、あなたが動きやすい方向に変わっていきます。その気になれば、話をどんどん前へと進められるでしょう。まずはひとつ実行に移してみて。そこから次々に新しい展開が生まれていくはず。5日は報告・連絡をていねいに。誠実な対応が味方を増やします。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢外へと広がる新しい視点が、次のステップに導く！正直さと素直さが開運のカギ

人間関係、行動範囲、興味の対象が、外へと広がっていきます。自分のテリトリーをこえてみると、新しい刺激や出会いが増えて、思わぬ可能性がひらけていきます。チャンスをつかむためのカギは、正直さと素直さ。飾らない言葉や自然な態度があなたの魅力を輝かせます。29日は、自分とは違う価値観に触れると大きな気づきが。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢相手も自分も“笑顔になる時間”を増やして。おすすめにもツキあり

“してあげたり、してもらったり”のやさしい気持ちの交換が、幸運をどんどん増やしていきます。小さな贈り物をする、笑える話をするなど、相手も自分も笑顔になれる時間を意識してつくりましょう。30日はだれかの“おすすめ”にツキ。口コミや、店員さんのひと言がいい選択につながります。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢自分自身や身の回りを“補う”行動が、7月の運気上昇の後押しに

メンテナンスが開運行動。住環境や人間関係、心と体、そして止まったままになっている物事。どれもまんべんなく整えることで、7月に訪れるチャンスの波に乗りやすくなります。滞りの原因を紙に書き出すのも◎。1日は、6月にできなかったことを進めて。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢日常の中に“小さな楽しみ”を散りばめて。2日は夏のごほうびを

衣食住を見直して“暮らしの質”を底上げしましょう。バランスのいい食事をとる、部屋を心地よく整える、身につけるものをアップデートするなど。それによって、仕事や人間関係にもいい影響が広がります。2日は、夏を感じるごほうびを。夏限定のスイーツ、涼しげな服やアクセサリーなど、「夏だな」と感じるものを取り入れて。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢自分には関係ないと思っていたことが、思わぬヒントをくれる

思ってもみないところに、うれしいことやチャンス、問題解決のヒントが隠れているとき。自分の考えや意見だけにとらわれず、ふと目に入った情報や、まわりの人の何げない言葉にも意識を向けてみて。3日は、説明をきちんとすることで、協力者が現れたり、誤解がとけたりと“いいこと”が起こりそう。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



