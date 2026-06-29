＜速報＞全米女子プロは日本勢が全員ホールアウト 山下美夢有が通算5アンダーで最上位
＜KPMG全米女子プロ選手権 最終日◇28日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞悪天候により、スタートが3時間30分遅れた海外メジャー今季第3戦の最終ラウンドだが、現在、風が吹くなか終盤戦に差し掛かっている。
【ライブフォト】クライマックスの様子も現地から直送中！
9人が決勝に残った日本勢は、全員がホールアウトした。最上位は2週連続優勝がかかった山下美夢有。トータル5アンダーで、現時点で12位タイにつけている。畑岡奈紗がトータル4アンダー。古江彩佳、岩井明愛がトータル2アンダーで4日間を終えた。桑木志帆もトータル1アンダーと粘った。西郷真央がトータルイーブンパー、勝みなみはトータル2オーバーでフィニッシュ。馬場咲希は1つ落としてトータル4オーバー、渋野日向子はトータル8オーバーで終えた。現在、トップに立つのはトータル13アンダーのユ・ヘラン（韓国）。ツアー通算3勝の25歳が、メジャー初優勝へ向け逃げ切りをはかっている。2打差の2位にはデウィ・ウェーバー（オランダ）。3打差で、2016年大会覇者のブルック・ヘンダーソン（カナダ）や、ユン・イナ（韓国）、が追走している。ネリー・コルダ（米国）もトータル6アンダーで最終ホールをプレーしており、メジャー3連勝は絶望的になった。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者は195万ドル（約3億1500万円）を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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