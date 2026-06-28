COPES、No Big Deal Recordsへの所属が決定。9月にミニアルバム『WAO!!』リリース
COPESが、04 Limited Sazabys／Wienners／ネクライトーキー等が所属する「No Big Deal Records」への所属を発表した。これに伴い、9月には2ndミニアルバム『WAO!!』をリリースする。
また、『WAO!!』を引っ提げた全国ツアー＜COPES presents “WAO!! tour”＞の開催も決定。全国13ヶ所を巡る本ツアーは、各地にゲストを迎えての開催を予定しており、出演者は後日アナウンスされる。
チケットは、本日6月28日（日）21:00よりチケットぴあにてオフィシャル最速抽選先行受付がスタート。前売りチケットは3,300円（税込／ドリンク代別）となっている。
■2ndミニアルバム『WAO!!』
2026年9月9日（水）リリース
詳細後日発表
■＜COPES presents 『WAO!! tour』＞
2026年
10/2（金） 千葉LOOK w/and more…
10/12（月・祝） 高松TOONICE w/and more…
10/30（金） KYOTO MUSE w/and more…
10/31（土） 金沢 GOLD CREEK w/and more…
11/6（金） F.A.D YOKOHAMA w/and more…
11/8（日） 仙台FLYING SON w/and more…
11/20（金） 福岡Queblick w/and more…
11/21（土） 広島ALMIGHTY w/and more…
12/3（木） 心斎橋 BRONZE w/and more…
12/4（金） 名古屋 RAD NINE w/and more…
12/12（土） 札幌 KLUB COUNTER ACTION w/and more…
2027年
1/8（金） 神戸 太陽と虎 w/and more…
1/23（土） 代官山 UNIT w/and more…
▼チケット料金
前売り 3,300円（税込／ドリンク代別）
関連リンク
◆COPES オフィシャルサイト
◆COPES オフィシャルX
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