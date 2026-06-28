2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ライフ部門の第1位は――。 ▼第1位 ｢清潔感のない男性｣ほどこの髪形をしている…｢初対面で一発アウト｣な男性のヘアスタイル3選

▼第2位 "賢い患者"は診察室での会話がまったく違う…医師･和田秀樹が｢ご容赦願いたい｣という患者の典型

▼第3位 そりゃ｢キレる老人｣が大量に生まれるわ…山口周氏｢テクノロジーの進化が中高年から奪った大事なモノ｣

初対面で好印象を与える人は何が違うのか。男女関係に精通する日本合コン協会会長の田中絵音さんは「人の印象は髪型によって大きく左右される。特に女性は、男性の髪型を見てその人の『生活パターン』を察している」という――。

写真＝iStock.com／masamasa3 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／masamasa3

■高スペックなのにモテない「無造作ヘア」

以前ある合コンで、前髪が長く、小分けにして顔に垂らしている男性がいました。髪の毛がかぶさっているので顔の全体像は見られませんが、おそらく整った顔立ちをしていると思われる男性です。

細身で身長も高く、職業も大手広告代理店のデザイナー職。モテそうなスペックが揃っていました。ただ、彼は食事中も定期的に、前髪の小束を指でねじっては髪全体をワサワサっと触り、無造作ヘアを手で整える仕草をしょっちゅうしていたのです。

本人的にはベストな髪型をキープするため、それが手癖にもなっていたのだと思いますが、食事中にずっと髪を触っているのは、どうしても不衛生に思われてしまいます。

そして表情も独特。長い前髪の束と束の間から、覗くような形でこちらを見ていました。本人的には前髪が長いと落ち着くのかもしれませんが、見られているほうは少々困惑します。何より視線や表情が読み取れないので「コミュニケーションが取りづらい」と女性陣は感じていました。

その結果、男性は特に成果が得られないまま合コン終了。髪型以外はせっかく良い素養を持っていただけに、「彼がやたらと髪を触ったりせず、自分に合った髪型をしていたら、もっとモテただろうに……」と悔やまれます。

自分の髪型にこだわりを持っていることは良いことですが、それで損をしてはもったいないですよね。

■第一印象は「顔と髪型」で決まる

女性が初対面の男性をパッと見たときに、最も目に飛び込んでくる部位は顔と髪型です。髪は顔の一部として最も目に入る場所であり、大きな面積を有している場所でもあります。

また、髪は恋愛対象としての最低ラインである“清潔感”を感じられる部分ですし、身だしなみへの意識や自己管理能力、生活スタイルまでもが見て取れるので、女性は無意識にチェックしているものです。

特に写真でしか判断できないマッチングアプリなどでは、ほぼ顔と髪型で印象が決まると言っても過言ではありません。ここからは、20〜40代の女性たちから聞いた「男性の髪型に対する本音」を基に、OKな髪型とNGな髪型を解説していきます。

■定期的にカット・ケアしている人は好印象

まず前提として、女性に好かれる髪型の要素はこの4つです。

（1）清潔感

第一に、清潔感が大切。襟足や耳周りがスッキリしている髪型、つまりはきちんと定期的にヘアカットしているかが清潔感を保つためのポイントです。また、頭皮ケアをしている人は髪にツヤやハリがあります。

同時に女性は、フケはないか、ベタついていないか、寝ぐせはついていないか……という「不潔ポイント」を無意識にチェックしています。不潔ポイントがあると、「家が汚そう、生活がだらしなさそう」というイメージに直結してしまうので、好感度はだだ下がりです。

特に髪型にこだわりがなければ、「短すぎず、長すぎないショートヘア」にしておけば、まず間違いないでしょう。

（2）自然に整っている

整髪料を適度に使うなどして、「髪が自然に整えられている状態」が大切です。髪型が整っていると、きちんと生活している感が出ますし「身だしなみまで気を使える人か」の判断材料になります。

写真＝iStock.com／maroke ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke

■爽やかな印象を与えるヘアスタイル

（3）顔がしっかり見える

好印象を与えるには、顔がスッキリと見えていることが大切です。前髪が眉にかからない長さだったり、分けて流していたりなど、顔が出ていれば爽やかな印象になります。さらに相手が表情も読み取りやすく、オープンにコミュニケーションが取れます。

前髪が目にかかっていて顔がよく見えない髪型は、性格が暗そうに見えますし、表情を感じ取りにくく、「何を考えているかわからない」と思われてしまいます。なかには「隠し事がありそう」とか「コンプレックスが強そう」などのネガティブイメージを持たれてしまうこともあります。

（4）似合っているか

自分に合った顔型をしているか、また年齢に適した髪型をしているかも実は重要です。30年前に木村拓哉さんがやっていたロン毛スタイルを、今50代の男性がやっていたらどうでしょう？ 似合っていれば良いのですが……職場で浮いているようだったら再考の余地があるかもしれません。髪型は、その人のセンスや自己理解にも繋がることなので、改めて一度自分を客観視してみるといいでしょう。服装よりも修正しやすい箇所ですし、気軽にイメージアップができるはずです。

■女性が「一発アウト」を出すNG髪型

女性が「この人性格がいいな」と思ったり、仕事的にもリスペクトできる男性だったとしても、どうしても一線を引いてしまうような髪型があります。まずは次の3項目について、自分に当てはまるところがないかチェックしてみましょう。

前髪が目を完全に覆っている

冒頭で紹介した男性のように、目元が一切見えないほど前髪を長く伸ばしっぱなしにするのはNG。周囲に対して「暗い」「不気味」「何を考えているか分からない」といった、近寄りがたく親しみにくいイメージを植え付けてしまいます。

写真＝iStock.com／Imagesines ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Imagesines

おでこを出すことは自信の表れ。おでこを隠すと、自信のなさが強調されてしまいます。また長い前髪を気にして、仕事中も食事中も髪を触る癖がついてしまうと、さらにマイナス印象です。

伸びっぱなし、寝ぐせでボサボサ

明らかに「お手入れしてないな」とわかるボサボサヘア。何カ月も床屋・美容院へ行っていないとわかる、伸びきった髪型もやはりNGです。「最低限の身だしなみもできないんだな」という悪い印象を持たれ、自己管理能力を疑われてしまうことも。

写真＝iStock.com／Kayoko Hayashi ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kayoko Hayashi

こうした髪型は寝ぐせが付きやすいのも難点です。忙しい朝でも、鏡を一度も見ずに家を出てきたかのような髪型は、「時間にルーズ」「自己管理ができない」というイメージが付きまといます。ビジネスシーンでは信頼を失い、恋愛においては対象外へと一気に格下げへ。寝ぐせを直すことは、大人の男性として最低限のマナーと言えます。

■がんばって整えてたつもりが逆効果

ワックスでベタベタ、スプレーでガチガチ

整髪料でベタベタに濡れた髪や脂っぽい髪はNG。体の距離を近づけたら、こちらの洋服にもついてしまいそうで近寄りがたいです。海やプールに来ているわけでもないのに、濡れたように見える髪は、日常生活では不自然に感じられます。

写真＝iStock.com／Volodymyr Kalyniuk ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Volodymyr Kalyniuk

また、風が吹いても一切崩れないレベルで固めているヘアスタイル。女性から見ると「なんだか不自然だな」と不評です。「結婚したらスプレー代がかかりそう」など、経済的な心配に及ぶこともあります。

■「最新ヘアスタイル」のつもりが…

3つのNG髪型が当てはまらなかった、という人も安心できません。以下の特徴も「清潔感がない人」という印象を与えます。

・プリン状態の放置カラー

髪の根元が黒く伸び、毛先の色と極端に差が出てしまっている「プリン状態」は極めてだらしない印象を与えます。おしゃれのためにカラーリングをしたはずが、メンテナンスを怠るだけで、物事を最後までやり遂げないようなルーズな性格まで連想させてしまうのが怖いところです。

・襟足だけ異様に長い

襟足だけを伸ばすのは、トレンドを意識していたとしても、女性に「清潔感が欠けている」という印象を与えてしまいます。野暮ったく見えるだけでなく「一昔前の流行」を引きずっているような古臭さを感じさせ、洗練された大人の余裕とは程遠い仕上がりになりがちです。

■黒っぽい服ほど目立つ「不潔」の象徴

・フケ・粉吹き状態

肩のあたりに白い粉が落ちているだけで、周囲の女性は「不潔」「だらしない」と判断。清潔感の評価は一気にガタ落ちしてしまいます。フケには乾燥によるものと皮脂の過剰分泌によるものがあります。自分の肌質に合ったシャンプーでこまめに洗いましょう。

写真＝iStock.com／AndreyPopov ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AndreyPopov

・顔中のあらゆる毛を伸び散らかしている

注意すべきは、髪型だけではありません。眉毛や髭、鼻毛、耳毛など、顔中のあらゆる毛がお手入れされていない状況は、清潔感とは真逆。良い印象を与えません。もちろん無精髭のように野生的風貌が好きな女性も一定数いますが、万人受けはしません。体毛は、濃いか薄いかではなく、お手入れされているかが肝心なのです。

人によって髪の毛量や髪質などタイプはさまざまですが、自分に合ったより良い髪型を見つけていきましょう。ビジネスや日常におけるコミュニケーションを、より円滑でポジティブなものへと変えてくれるはずです。

（初公開日：2026年5月8日）

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田中 絵音（たなか・えのん）

一般社団法人日本合コン協会 会長

イベントプロデューサー。恋愛アドバイザー。2000回以上の合コンイベントに携わり、男女の恋愛心理に精通。婚活、デート、合コン、マッチングアプリなど、最新の出会いビジネスに詳しい。識者としてのメディア出演は500本以上。著書に『こじらせ男子の取扱説明書（トリセツ）』ほか国内外で8冊。

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（一般社団法人日本合コン協会 会長 田中 絵音）