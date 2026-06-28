ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が28日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、約8年ぶりに引っ越しを決めた理由を明かす場面があった。

ヒカキンは「思い切って引っ越した理由なんですが、家族のためです。娘のミニキンが生まれたときから、ずっと考えていたことがあって。一つ前に住んでいたマンションは、僕が東京に来て一番長く住んだ家だったんですけど。本当に動画の思い出もたくさんあるし、僕がYouTubeでガッとうまくいった凄く大好きな家だったんですけど、家族にとってもっといい環境を作りたいと思って引っ越したんです」と説明する。

「今回2部屋借りたんですけど、ここと同じマンション内にもう1部屋借りていて。“ここに住みたい”っていう決め手になった部屋は、もう一つの方の部屋なんですよね。実は、もう一つの部屋は超低層階にしたんですよ。なんで超低層階にしたかっていうと、今だから言えるんですけど、前に住んでいたマンションは、たぶん地上から150メートルより高い階だったんですよ」

「娘がベランダとか窓に近づくと、ヒヤヒヤしていたんですよね。もちろんしっかり閉めておくとか、いろんな工夫で安全に生活はできるんですけど。いよいよ今2歳で、これから3歳って成長していくと、自分でイスを持って行ったりとかで本当に目が離せないと。それを物理的になくそうと思って引っ越しました。だから落下の心配がゼロっていうのが、今回の引っ越しの最大の理由です」と語っていた。