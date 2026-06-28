ロクデナシが、TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』のエンディングテーマに、最新曲「ホウキボシ」が起用されたことを発表した。

『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』は、「一迅社ノベルス」にて刊行中の小説と、「月刊コミックZERO-SUM」にて連載中のコミカライズを原作とするアニメ作品だ。アニメのために書き下ろされた本作は、コンポーザー・Eveとの初タッグによって制作された楽曲。作中に登場する「朱 慧月」の心情に寄り添いながら、夢を見失うことなく前へ進み続けようとする姿を描いたエモーショナルな一曲になっているという。

また、本日公開された放送直前PVでは「ホウキボシ」の音源が初解禁されている。煌びやかな後宮を舞台に繰り広げられる陰謀や駆け引き、そして玲琳と慧月の関係性がより深く描かれており、華やかさと緊張感が交錯する映像に。なお、最新曲「ホウキボシ」は7月15日に配信リリースされる。

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◾️ロクデナシ コメント

エンディングテーマとして、Eveさんと「ホウキボシ」という楽曲を制作させていただきました。

「朱 慧月」が抱える葛藤や心情を表現しつつ、夢を見失わず進み続けようとする姿を描いていて、このような機会をいただけたからこそ生まれた楽曲です。

アニメと合わせて愛される曲になっていただけたら嬉しいです。

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◾️Eve コメント

『ホウキボシ』という楽曲を書き下ろしさせて頂きました。

にんじんさんが歌詞を深く汲み取って下さり、息遣いひとつにまで感情を乗せて歌い上げてくださいました。

作品の世界観をどこまでも増幅させてくれる仕上がりです。物語に寄り添う一曲として、アニメと共にこれからよろしくお願いします。

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そしてロクデナシは、11月22日に東京国際フォーラム ホールAにてワンマンライブ＜Twilight＞を開催することが決まっている。現在、プレイガイド一次抽選先行を受付中なので、是非チェックしていただきたい。

◾️「ホウキボシ」

2026年7月15日 リリース

Pre-add / Pre-save：https://rokudenashi-ninzin.lnk.to/ShootingStar

◾️TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~』 （C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会 ▼放送・配信情報

7月12日(日)23:45よりテレ東系列にて放送

（テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送）

7月13日(月)0:15より各配信プラットフォームにて順次配信開始 ▼ストーリー

次期妃を育成するため、五つの名家から姫君を集めた宮――『雛宮』。

名家のうちの一つ、美しく聡明な黄家の雛女・玲琳は、『殿下の胡蝶』と謳われ周囲から愛されていた。

しかし乞巧節の夜に、悪女と呼ばれ皆から嫌われていた朱家の雛女・慧月の手により、互いの身体を入れ替えられてしまう。 気づいた時には、すでに処刑が決まっていることを告げられ絶体絶命。

しかし幼い時から病弱で常に死と隣り合わせで生きてきた彼女は、むしろ健康な身体を手に入れたことを喜んでいた!? 悲劇かと思われた入れ替わりだったが、鋼の精神を持つ玲琳は、あばら家に追放されても自由を満喫し、命を狙ってくる者たちには持ち前の明るさと優しさで魅了し、数々の逆境を乗り越えていく。

一方、玲琳を妬み憎んでいた慧月も、玲琳の本来の人柄に触れるうちに心が揺れ始めて――。 ほうき星が輝く夜に身体が入れ替わった二人。その日から彼女たちの運命は大きく変わり、やがて後宮を揺るがす陰謀に巻き込まれていく。 正反対の少女が繰り広げる後宮“入れ替わり”逆転劇、堂々の開幕！ ▼キャスト

黄 玲琳：石見舞菜香

朱 慧月：川井田夏海

詠 尭明：古川 慎

辰宇 ：梅原裕一郎

莉莉 ：菱川花菜

黄 冬雪：ニケライ ファラナーゼ

黄 絹秀：五十嵐麗

朱 雅媚：茅野愛衣

金 清佳：中原麻衣

藍 芳春：水瀬いのり

玄 歌吹：石川由依 ▼スタッフ

原作:中村颯希(一迅社ノベルス/一迅社刊)

キャラクター原案:ゆき哉・尾羊英

監督:山粼みつえ

副監督：野呂純恵

シリーズ構成:中村能子

キャラクターデザイン:菊池愛

色彩設計：石黒けい

美術監督：矢口聖奈(studio Pablo)

撮影監督：福岡由惟

編集：武宮むつみ

音楽：橋本由香利

キャスティング：谷村誠(サウンド・ウィング)

音響効果：白石唯果

録音調整：早野利宏

録音助手：金子諒

音響制作：東北新社

アニメーション制作：動画工房

オープニングテーマ：milet「Sunny」

エンディングテーマ：ロクデナシ「ホウキボシ」 TVアニメ公式ホームページ：https://futsutsuka.net/

TVアニメ公式X：https://x.com/futsutsuka_PR

マルシー：（C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会

◾️＜ロクデナシ Oneman Live 2026 「Twilight」＞

日程：2026年11月22日（日）

会場：東京国際フォーラム ホールA

開場 17:00 / 開演 18:00