お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（47）が、27日放送のフジテレビ系「千原ジュニアのへべれけ」（午後11時40分）に出演。ドッキリ番組で起きたハプニングを明かした。

千原ジュニアとゲストによるトークバラエティー。春日は、ジュニアと宮迫博之がMCを務めていたTBS系ドッキリ番組に出演した時のことを振り返った。

大喜利とドッキリを掛け合わせたような番組で、ジュニアによると「『24時間○○したら10万円』っていうフリップがあって、芸人が書いていく」と説明。続けて「なんて書いたんだっけ？」と投げかけると、春日は「私は『24時間1時間ごとに水をぶっかけられる』と。出したらそれが通りまして」と話した。

雑誌の取材中、インタビュアーに水をかけられるなどドッキリのパターンはさまざま。他局のテレビ東京でトイレ中に水をかけられたこともあり、ジュニアは「（春日が）おしっこしてる時にバッシャーかけられて。他局でもやんのかよ！みたいなことがあったのよ。めちゃくちゃ面白かったの」と振り返った。しかし「なぜかマジで不思議やったよね？」と春日と顔を合わせて苦笑すると「テレビ東京のトイレでも隠れてんのかよ！って言ってる時に…出てんねん」と下半身を指し示した。

水を浴びせられたことに動揺した春日は「ワーッてなってるから、しまう余裕がなくて」と説明。ジュニアが「全国ネットで流れた。でもなぜか国民も気づかなかった。当時ツイッター、2人ぐらいが『あれ？春日の春日出てない？』みたいな。みんなこっち（春日）のリアクション見てるから、気づかへんかった」とまさかの事態に大笑いした。

当時春日自身は放送を視聴できておらず「しばらくしてから夜中にマネジャーから連絡があって。『どうやらお前のが出てたらしい』と。今だったらワーッと広がっちゃいますけど」とスルーされたことに驚いていた。