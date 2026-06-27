医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「東大が失った「巨額の代償」とは?!東大医学部教授の違法エロ接待騒動の続報を元東大病院助教が解説します」を公開した。動画では、東京大学医学部のカリスマ教授が引き起こした違法エロ接待騒動の続報について、厳しい批判とともに独自の視点で解説している。



ひかつ先生は、東大医学部教授がバンコクなどで長年にわたり不適切な接待を受け、関連団体である日本化粧品協会に約1500万円を負担させていた事実を指摘。「国立大学なのでみなし公務員になるから、ワイロになり得る」とし、すでに教授が解任されたことを報告した。さらに、接待を行っていた日本化粧品協会についても、過去に著名人が絡む成分表示のトラブルで敗訴している団体であると明かした。



動画内でひかつ先生は、この教授が該当分野において世界トップクラスの研究者であったことに触れ、「損失ではある」としながらも、「男としてすごくカッコ悪い」「部下と一緒に（接待に）行っちゃう」と一刀両断。自ら逮捕のリスクを冒してまで接待に溺れた姿勢を強く非難した。



また、このスキャンダルが東大全体に及ぼした影響にも言及。国から巨額のファンド支援を受けられる大学の選定において、東大が選ばれなかった背景に、支援事業に関連した不祥事が「もしかしたら影響したのかもしれない」と推測を交えて語った。「権力は腐敗する」という言葉を体現するような今回の騒動に対し、「給料が高ければ起きなかったのか？」という疑問には「人の欲って底がない」と断じた。



最後にひかつ先生は、高い地位と名誉を持ちながらも倫理観を欠いた行動により、すべてを失うことの愚かさを強調。「普通の人たちは『あのエロ接待受けたのに』ってなるわけじゃん」と世間の冷ややかな視線を代弁し、モラルの欠如が招く結末の重さを視聴者に印象づけて動画を締めくくった。



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