不安定な中東情勢を受け、原油由来の「ナフサ（粗製ガソリン）」を使用する指定ごみ袋に影響が出ている。

ナフサは袋の製造や印字に必要な原料だが、供給不足や流通の目詰まりが指摘されている。自治体は袋のデザインを変更したり、市販品の代用を認めたりする臨時措置に乗り出した。環境省は、買いだめを控えるなど冷静な対応を呼びかけている。（河津佑哉）

今月上旬、沖縄県与那原町の道路脇に「もやすごみ」と書かれた透明の指定袋と、印字のない青色の袋が置かれていた。青い袋は同町が５月上旬、燃えるごみ用の指定袋として販売を開始した。

青い袋を捨てにきた女性（８５）は「買いだめしていた透明の指定袋がなくなったので無地の袋を購入した」と話した。ごみの回収業者は「回収作業に特に支障はない」と語り、軽トラックの荷台に次々と袋を積み込んでいった。

同町が指定袋を変更したのは、印字に必要なナフサを原料とする溶剤（シンナー）が４月末に在庫切れとなる見通しになったためだ。町は「市販袋だと、指定袋を販売したことによる手数料収入が町に入らない」「ステッカーを購入して市販袋に貼ってもらう方法だと、手数料徴収に関する条例改正が必要で時間がかかる」と苦悩。最終的に無地の指定袋の導入を決めた。担当者は「今のところトラブルはない」と胸をなで下ろす。

米国とイランは今月中旬、戦闘終結に向けた覚書に署名。だが、今後の交渉で最終合意に達するかは不透明で、ナフサの供給が安定するかどうかは見通せない。

ナフサは原油から作られる透明な液体だ。日本では、プラスチックやゴム、塗料など石油化学製品の大半がナフサから作られているが、中東危機の影響で供給網に混乱がみられる。

内閣官房によると、中小企業や個人事業者を中心に、ナフサを使った原料を入手するのが困難な事例があり、その影響で商品の不足や値上げが起きているとみられるという。

指定ごみ袋への影響は全国各地に広がっている。環境省によると、品薄を背景に代替措置を講じたのは、確認できただけで約１１０自治体に上る。一方、同省が５月、ごみ袋を国内で供給しているメーカーと商社２８社を対象に行った調査では、いずれも中東以外で原料調達のルートを確保するなどし、例年通りの量を供給できると回答した。

環境省は「袋の供給量には問題はないはずだ」とし、必要な分だけ購入するなど冷静な行動を呼びかけている。

急場しのぎ、市販もＯＫ

各地の自治体は、急場をしのぐために様々な対策を講じている。

那覇市では、３月に指定袋の製造業務を落札した業者が、シンナー不足を理由に契約を辞退。市は印字を７割削減したデザインに見直し、契約期間も６か月から３か月に短縮して再入札を行った。

ナフサの高騰でごみ袋の製造費が上昇した福岡県太宰府市は、販売価格を据え置くために約１８００万円を追加する補正予算案を市議会に上程し、可決された。

このほか、青森県八戸市や沖縄県豊見城（とみぐすく）市は５月、市販袋でのごみ出しを可能にした。同市の担当者は「指定袋はごみの分別徹底や再資源化を促す目的があるが、市民生活への影響が大きいため市販品を認めることにした」と説明する。

例年、同県内の約２０自治体にごみ袋を納品しているという製造業者は、「３月以降、海外の仕入れ先から原料が入らなくなった」と困惑。一方で「別の仕入れ先から原料をかき集めたり、印字を削減したりし、納品は昨年と同量を維持している」と話している。