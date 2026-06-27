元サッカー日本代表、中山雅史氏らと交流

マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が27日、東京都新宿区のMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた体験型スポーツイベント「第2回 イチロー DREAM FIELD DAY（ドリームフィールドデイ）」に参加。イベント中には現在開催中のサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会にも言及し、「1日4試合見ることもあります」と明かして驚かせた。

元サッカー日本代表でJFLのアスルクラロ沼津でクラブ・リレーションズ・オフィサー（C.R.O.）を務める中山雅史氏、陸上の北京五輪400メートルリレー銀メダリストである末續慎吾氏とともに小中学生と交流した。

イベントではサッカーW杯の話題になり「アメリカ時間なので結構見ています。1日4試合見ることもあります」と意外な報告。さらに「サッカー選手ってこんなに動くのかと。なんなら審判もめちゃくちゃ動く。そこは野球とは違いますね」と語った。

サッカー選手のスタミナには驚いたようで「同じように動こうとすると5分も持たないです。息が切れる」「サッカー選手の体力とんでもないなと、改めて今、思っています」などとリスペクトの言葉を並べた。

一方で「野球は面倒くさい」と苦笑い。「サッカーは完全にチームプレー。ゴールするための流れがある。野球も以前はサッカーのような感じだったけど今は陸上競技に近いかも。球を速くとか、自分との戦いが増えている」と現代野球に関しても思いを述べた。

イベントは衣料品メーカー「ユニクロ」の協力で、次世代の夢を育む活動として実施。台風接近による悪天候の影響で、当初予定されたグラウンドではなく室内施設での実施となった。（Full-Count編集部）