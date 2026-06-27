「引越してみないと分からない」ドイツから単身来日したティモが語る、日本への尽きない探求心と行動力

YouTubeチャンネル「てぃもねた」が、「【外国人インタビュー】ドイツ人が単身来日した背景。日本に対する「知りたさ」から始まる日本生活への歩みとは…？【海外の反応】」と題した動画を公開した。動画では、ドイツ出身のティモが単身で日本へ移住した経緯と、その背景にある日本への強い探究心を語っている。



ティモと日本との接点は、子供の頃にテレビで見た『ナルト』や『ワンピース』などのアニメだったという。当時は「日本の作品」という意識はなかったが、大人になっても『ワンピース』を見続ける中で転機が訪れる。



400話目まではドイツ語音声で見ていたものの、「401話目からはもうドイツ語の音声がなくて、でも見続けたかったので、日本語の音声で見ざるを得なかった」と振り返る。字幕を追いながら日本語音声に触れるうちに、アニメや任天堂のゲームの背景にある国に気づき、「やっぱりこの国はすごいものをいっぱい作ってくれるな」と、日本という国自体への関心が強まっていったと明かした。



その後、本格的に日本語の勉強を始め、「自分の目でもっと見たい」という思いからワーキングホリデーでの来日を決意。当初は1年間の滞在予定だったが、さらに長く住むために就労ビザの取得を目指す。来日後は、大学で学んだ情報科学の知識とドイツでのプログラマー経験、そして日本に来る前に5年ほど勉強して身につけた日本語力を活かし、「割と1、2ヶ月くらいで仕事が決まっていて」と、日本の企業への就職をスムーズに決めた持ち前の行動力を披露した。



現在は本業としてツアーガイドを務めているティモ。動画の最後には、質問者が自身の妻であったことを明かし、和やかな裏話にも触れた。アニメをきっかけに広がり、日本での生活を満喫する現在に至るまでの歩みは、日本文化の魅力と彼のひたむきな努力が伝わる内容となっている。