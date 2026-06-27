【羨まし〜い！独身子なし友】キラキラしてる親友、でも老後は〜？＜第1話＞＜第2話＞#4コマ母道場
多様性の時代。結婚や出産、するかしないかは人それぞれ。ですがもし、学生時代の親友が、自分と正反対の生き方でキラキラしていたら……？
あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？
第1話 既婚子持ちVS独身子なし
【編集部コメント】
既婚子持ちと独身子なし。どちらもたくさんの苦労がありながらも素敵な選択だと思うのですが……ケンカ勃発です！
学生時代からの友達で久々に集まったということもあり、互いに自分の幸せを肯定したかったのでしょう。静かなるマウント合戦が始まり、残る2人の友達はおろおろ。
きっとそれぞれ、自分が幸せだと思えていたら張り合うこともなかったはず。相手の幸せを羨ましいと言いながら、「自分の幸せはここにある」と聞き流すこともできたかもしれません。
それができなかったこの2人、自分たちの生き方を本当の意味で肯定することができるのでしょうか……？
第2話 あれ？ツラいかも……
【編集部コメント】
まだまだ育児が忙しい時期のマドカさん。年長の娘と2歳の息子をほぼワンオペで育てる生活は、きっとまだまだ大変なことでしょう。
大好きだった仕事を両立できずやめることになり、やむを得ず専業主婦になりましたが、「これが私の生き方だ」と今は納得しているそう。
ただ……疲れて気絶するように寝落ちする毎日は、できれば早く卒業したいそうです（笑）。
原案・ママスタ 脚本・編集部 編集・横内みか
あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？
第1話 既婚子持ちVS独身子なし
【編集部コメント】
既婚子持ちと独身子なし。どちらもたくさんの苦労がありながらも素敵な選択だと思うのですが……ケンカ勃発です！
学生時代からの友達で久々に集まったということもあり、互いに自分の幸せを肯定したかったのでしょう。静かなるマウント合戦が始まり、残る2人の友達はおろおろ。
それができなかったこの2人、自分たちの生き方を本当の意味で肯定することができるのでしょうか……？
第2話 あれ？ツラいかも……
【編集部コメント】
まだまだ育児が忙しい時期のマドカさん。年長の娘と2歳の息子をほぼワンオペで育てる生活は、きっとまだまだ大変なことでしょう。
大好きだった仕事を両立できずやめることになり、やむを得ず専業主婦になりましたが、「これが私の生き方だ」と今は納得しているそう。
ただ……疲れて気絶するように寝落ちする毎日は、できれば早く卒業したいそうです（笑）。
原案・ママスタ 脚本・編集部 編集・横内みか