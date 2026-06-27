やばい！高知の漁港で車のバッテリーが上がった女性、「関係者しか入れない建物」に突撃して助けを求めた結果…

見知らぬ土地への旅行は楽しいものだが、うっかりミス一つで一気にピンチに陥ることがある。

投稿を寄せた50代女性（兵庫県）は、高知県の柏島の漁港へ釣りに出かけた際、やばいトラブルに見舞われた。車のルームライトを点けっぱなしにしていることに気が付かず、バッテリーが上がってしまったのだ。

旅先でのアクシデントに、女性は「どうしたらいいか？」と途方に暮れた。悩んだ結果、女性が取った行動はなかなかに大胆なものだった。

「どこか対処してくれるお店はないか？」

女性は「漁港内にある関係者しか入れない建物に入って、事情を説明して、どこか対処してくれるお店はないか？相談した」と、当時の状況を振り返る。関係者以外立ち入り禁止の場所に突撃したわけだが、これが功を奏した。

「相談したところ、対処してくれるお店の人が車までやってきてくれて、応急処置をやってもらい、釣りは中断し、神戸の家まで帰ることになった」

楽しいはずの釣りが強制終了になってしまったのは痛いが、地元の人の親切に助けられた経験は一生忘れられなさそうだ。

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