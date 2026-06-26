『トムとジェリー』200種超のグッズが渋谷に集結 「ワクワクストリート」開催、全国巡回も決定
人気アニメ『トムとジェリー』の世界観を楽しめる物販イベント「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」が、7月14日から8月2日まで、東京・西武渋谷店A館2階イベントスペースで開催される。日本の食文化とポップカルチャーを融合させた4つのテーマで展開し、200種類以上のイベント限定グッズやフォトスポットが登場する。
【画像】イベントで販売予定のグッズの一部
ワーナー ブラザース ジャパン合同会社と株式会社寺子屋のパートナーシップによる本イベントは、「なにか楽しいものがありそうなストリート」をコンセプトにしたショッピングイベント。会場ではストリートを散策するような感覚で買い物を楽しめるほか、トムとジェリーの世界観を表現した空間で“好き”に囲まれるひとときを味わえる。
会場は、「ANGEL & DEVIL」「FOOD SHOP」「WELCOME TO JAPAN FOOD」「FUN FUN“OMATSURI”FOOD」の4つのエリアで構成。「ANGEL & DEVIL」では、スパイシーな辛さか、甘〜い誘惑か、トムとジェリーの“甘・辛”をテーマにした世界を、「FOOD SHOP」では、ジェリーとタフィーによるスイーツの世界を展開する。
さらに、「WELCOME TO JAPAN FOOD」では寿司や天ぷら、おにぎりなど日本食をモチーフにしたアイテムが並び、「FUN FUN“OMATSURI”FOOD」では屋台グルメをテーマにしたどこか懐かしいお祭り気分を演出する。
イベント限定グッズは200種類以上をラインアップ。トムやジェリーのぬいぐるみをはじめ、おにぎり巾着、九谷焼豆皿、クリアキラシール、半袖Tシャツ、プリントサブレなど、和テイストを取り入れたアイテムも販売される。
購入者特典として、来場者全員にイベント限定デザインのショッパータグをプレゼントするほか、税込3000円ごとに限定缶バッジを配布する（いずれも数量限定）。
また、会場内にはトム、ジェリー、タフィーをモチーフにしたバルーン型フォトスポットや、キャラクターたちと同じポーズで撮影できるフォトスポットも設置される。
開催初日の7月14日には、午前11時と午後2時からトムとジェリーによるグリーティングイベントを実施。キャラクターとのツーショット撮影は行われず、フォトセッション形式で実施される予定となっている。
「TOM and JERRYワクワクストリート」は東京会場を皮切りに、8月に静岡、11月に大阪、12月に愛知でも巡回開催を予定している。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. （s26）
■東京会場
開催期間：7月14日（火）〜8月2日（日）
会場：西武 渋谷店
※開催予定※
■静岡会場
開催期間：8月14日（金）〜8月30日（日）
会場：松坂屋 静岡店
■大阪会場
開催期間：11月11日（水）〜11月23日（月・祝）
会場：大丸 梅田店
■愛知会場
開催期間：12月16日（水）〜12月25日（金）
会場：松坂屋 名古屋店
※開催予定は変更になる可能性あり
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. （s26）
【画像】イベントで販売予定のグッズの一部
ワーナー ブラザース ジャパン合同会社と株式会社寺子屋のパートナーシップによる本イベントは、「なにか楽しいものがありそうなストリート」をコンセプトにしたショッピングイベント。会場ではストリートを散策するような感覚で買い物を楽しめるほか、トムとジェリーの世界観を表現した空間で“好き”に囲まれるひとときを味わえる。
さらに、「WELCOME TO JAPAN FOOD」では寿司や天ぷら、おにぎりなど日本食をモチーフにしたアイテムが並び、「FUN FUN“OMATSURI”FOOD」では屋台グルメをテーマにしたどこか懐かしいお祭り気分を演出する。
イベント限定グッズは200種類以上をラインアップ。トムやジェリーのぬいぐるみをはじめ、おにぎり巾着、九谷焼豆皿、クリアキラシール、半袖Tシャツ、プリントサブレなど、和テイストを取り入れたアイテムも販売される。
購入者特典として、来場者全員にイベント限定デザインのショッパータグをプレゼントするほか、税込3000円ごとに限定缶バッジを配布する（いずれも数量限定）。
また、会場内にはトム、ジェリー、タフィーをモチーフにしたバルーン型フォトスポットや、キャラクターたちと同じポーズで撮影できるフォトスポットも設置される。
開催初日の7月14日には、午前11時と午後2時からトムとジェリーによるグリーティングイベントを実施。キャラクターとのツーショット撮影は行われず、フォトセッション形式で実施される予定となっている。
「TOM and JERRYワクワクストリート」は東京会場を皮切りに、8月に静岡、11月に大阪、12月に愛知でも巡回開催を予定している。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. （s26）
■東京会場
開催期間：7月14日（火）〜8月2日（日）
会場：西武 渋谷店
※開催予定※
■静岡会場
開催期間：8月14日（金）〜8月30日（日）
会場：松坂屋 静岡店
■大阪会場
開催期間：11月11日（水）〜11月23日（月・祝）
会場：大丸 梅田店
■愛知会場
開催期間：12月16日（水）〜12月25日（金）
会場：松坂屋 名古屋店
※開催予定は変更になる可能性あり
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. （s26）