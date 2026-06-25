岡山MF家坂葉光が宮崎に期限付き移籍…百年構想リーグはFC大阪でプレー
テゲバジャーロ宮崎は25日、ファジアーノ岡山MF家坂葉光の期限付き移籍加入を発表した。百年構想リーグでは期限付き移籍加入したFC大阪でプレーしていた。
クラブを通じ、「テゲバジャーロ宮崎に関わるすべての皆様、ファジアーノ岡山から加入することになりました、家坂葉光です。テゲバジャーロ宮崎という素晴らしいクラブの一員になれることを大変嬉しく思います。自分の持てる力をすべて出し切り、チームの勝利に貢献します。熱い応援、よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF家坂葉光
(いえさか・ようこう)
■生年月日
2002年9月26日
■出身地
東京都
■身長/体重
170cm/67kg
■経歴
上石神井サッカークラブ-東京Vジュニア-東京V Jrユース-東京Vユース-中央大-岡山-FC大阪-岡山
クラブを通じ、「テゲバジャーロ宮崎に関わるすべての皆様、ファジアーノ岡山から加入することになりました、家坂葉光です。テゲバジャーロ宮崎という素晴らしいクラブの一員になれることを大変嬉しく思います。自分の持てる力をすべて出し切り、チームの勝利に貢献します。熱い応援、よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF家坂葉光
(いえさか・ようこう)
■生年月日
2002年9月26日
■出身地
東京都
■身長/体重
170cm/67kg
■経歴
上石神井サッカークラブ-東京Vジュニア-東京V Jrユース-東京Vユース-中央大-岡山-FC大阪-岡山