医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【セクハラ診察】20歳女性わいせつ事件から学ぶ、怪しい医師の見抜き方。服の上からの聴診は実は意味がない！？」を公開した。動画では、救急病院で起きた医師による強制わいせつ事件を痛烈に批判しつつ、怪しい医師を見抜くためのポイントや、正しい聴診のあり方について専門家の視点から語っている。

先日、高熱を訴えて救急病院を受診した20代の女性に対し、56歳の男性医師が両乳首をつまむなどのわいせつ行為に及んだ事件が報じられた。これに対し、ひかつ先生は「意味がわからない」「高熱で乳首をつまむという医療行為はない」と怒りを露わにし、その行為の異常性を指摘した。また、この医師には過去にも強制わいせつの捜査歴があったことに触れ、若い女性を診察する際に看護師を同席させていなかった点も「ありえない」と厳しく批判した。

動画の中盤では、患者が怪しい医師を見抜くための知識として「聴診器の正しい当て方」を解説した。クリニックなどで服の上から聴診器を当てられることがあるが、ひかつ先生によれば「服がこすれて音が聞こえないため、本当は意味がない」という。正確に心音を聞くためには、指定された場所に直接聴診器を当てる必要があり、場合によってはブラジャーを外すよう指示するケースもあると説明した。

しかし、そうした際にも「服をめくりますね」「少し触りますね」といった事前説明が不可欠であると強調。ひかつ先生は過去の勤務先で、不必要に女性の胸を触るヤバい医師を目撃し、彼氏とトラブルになっていたという衝撃的なエピソードも明かした。

最後にひかつ先生は、専門医でもないのに十分な説明もなく胸に触れる医師は「怪しい可能性が高い」と指摘。「おかしいと思ったら、おかしいと言ったほうがいい」と呼びかけ、患者自身が正しい知識を持ち、不審な診察から身を守ることの重要性を強く訴えた。

YouTubeの動画内容

00:00

ひかつ先生が20代女性へのわいせつ診察事件に激怒
01:38

女性の診察時に看護師を同席させない不自然さ
02:29

服の上からの聴診は無意味？正しい聴診器の当て方
04:58

ひかつ先生が目撃した「不必要に胸を触る医師」の衝撃エピソード
07:13

怪しい医師の見抜き方と患者へのアドバイス

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