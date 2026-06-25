アジア通貨危機の再来か？タイの経済悪化と日本企業への打撃を徹底解説

YouTubeチャンネル「アラフォー無職が海外移住した話」が、「【アジア通貨危機⁉︎】タイが1.9兆円を緊急借り入れ！東南アジアで財政危機が始まった【円安・旅行・日本企業にも影響】」を公開した。動画では、タイ政府が決定した1.9兆円規模の緊急借り入れを皮切りに、東南アジアで広がる財政危機とその背景について解説している。



冒頭、タイ政府が約4000億バーツ（約1.9兆円）の緊急借り入れを決定し、債務比率が過去最高水準に達していると説明。背景として、エネルギー輸入への依存度が高いことによる「中東情勢によるエネルギー価格の高騰」、収入が低迷する中で物価が上昇する「スタグフレーションへの懸念」、エルニーニョ現象による干ばつなどの「気候変動リスク」の3点を挙げた。



今後の予想として、借金返済のための増税など、日本と同じ轍を踏む可能性や、通貨安リスクを指摘した。さらに日本への影響にも言及し、日系企業が撤退した跡地に「BYD」などの中国企業が進出している現状を語った。また、経済悪化に伴う治安の不安が、タイを訪れる旅行者や移住者に及ぶリスクについても警告している。



最後は、「高成長国だから安全と思い込まない」と視聴者に注意を喚起。日本企業や日本人の生活は東南アジア経済と深く結びついているため、海外移住や投資を考えている人は経済情勢をこまめに確認するべきだと締めくくった。