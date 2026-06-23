俳優・声優として活躍する正木郁の音楽プロジェクト「Kaoru Masaki」が、初のワンマンライブとなる＜Kaoru Masaki 1st Live「Inversion」＞の開催を発表した。

Kaoru Masakiは、俳優としての活動とは異なる表現の場として始動した音楽プロジェクトで、2025年より配信シングルのリリースを重ね、独自のアーティスト性を追求してきたという。

さらに、ライブ開催の発表とあわせて、明日配信の新曲「SHOUT」の情報も解禁された。「SHOUT」は、“不可能なんて言わせない”をテーマに制作されたエネルギッシュな一曲に。不安や劣等感さえも力に変え、自分自身を信じて前へ進もうとする想いを、力強いラップと熱量あふれるサウンドに乗せて表現した作品に仕上がっているとのことだ。

◾️＜1st Live「Inversion」＞

日程：2026年10月18日（日）

会場：東京・四ツ谷LOTUS

OPEN 11:30 / START 12:00

前売り：\4,000（税込／整理番号付き）

公式HP：https://euclidgroup.jp/contents/1085198

◾️「SHOUT」

2026年6月24日（水）

配信：https://nex-tone.link/A00220259