「あれ？俺、大富豪じゃんって思ったもん」ベルギーからの旅行客が明かす欧州の物価事情と日本の魅力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「お茶屋さんを営むベルギー人が日本の伝統的なお茶を飲んだら感動の嵐だった！#FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開した。ベルギーから訪れたカップル、ロマンさんとニッサさんを門前仲町へ案内し、お茶屋や天ぷら店で日本の食文化に感動する姿が収められている。



同チャンネルは、日本に到着したばかりの外国人に声をかけ、観光案内とホテルへの送迎を無料で行う企画を配信している。今回は、ベルギーで紅茶店「メゾンベルガモッテ」を営むニッサさんと、パートナーのロマンさんが登場。車中では、ニッサさんが自身のお店を立ち上げた経緯を告白。街の老舗紅茶屋でフルタイムで働いていたところ、前の上司から「お店を建てたいなら出資する」と言われ独立を果たしたというエピソードが語られた。また、ヨーロッパのインフレや税金の高さについても話題が及び、ロマンさんは「ユーロと日本円を比べたときさ、『あれ？俺、大富豪じゃん！』って思ったもん」と、現在の日本の物価に対する率直な感想を述べている。



その後、一行は門前仲町の「深川不動堂」を参拝し、「身代わり傘」に願い事を書いて祈願。続いて立ち寄ったお茶屋では、煎茶やオリジナルの玄米茶を試飲することに。お茶のプロであるニッサさんは、煎茶を口にすると「お花みたいな香りもするしすごく新鮮で細部まで完璧だったよ！」と大絶賛。お茶屋の店主からお茶をプレゼントされると、二人もベルギーから持参したダークチョコレートをお返しし、心温まる交流が生まれた。



さらに、「天麩羅えびのや」へと向かい、天ぷらそばと、初めてだという日本酒を注文。日本酒を一口飲んだロマンさんは「本当日本酒最高だね」と目を輝かせ、ニッサさんも「風味を感じられて最高に美味しいね！」と笑顔を見せた。初めて食べる穴子の天ぷらにも「考えられる中で最高の料理だよ！」と感動をあらわにしている。



プロのお茶屋オーナーも認める日本の伝統茶や、初めての天ぷらと日本酒など、日本の食文化の奥深さを堪能した二人。動画の終盤では「同じ時間をすごせてよかったよ！」と感謝を伝える彼らの姿があり、国境を越えた温かいおもてなしの心が伝わる内容となっている。