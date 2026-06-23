タレントのマツコ・デラックス（53）が22日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演し、推しのサッカー日本代表メンバーについて熱弁した。

冒頭のフリートークで「W杯しか興味ないのよ、今」と切り出したマツコ。「今回行こうと思ってたのよ、マジで」と現在開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会を現地観戦するつもりだったことを告白。「だけど、入院したじゃん。2カ月も（仕事に）穴空けて戻ってきて、2カ月休みますってそんな甘くないから諦めたのよ、行くの」と首の緊急手術を受け、約2カ月間療養したため、諦めたことも打ち明けた。

あまりのサッカー熱に共演のSUPER EIGHTの村上信五は「出会ったころにそんな感じになるとは」と驚きの表情。「DAZNで我慢してください」と優しく語りかけた。

それでも、「結構凄いのよ、今の日本代表」と止まらないマツコ。観覧席に向かって「ちょっと中村敬斗がイケメンくらいしか知らないんだろう、お前ら、どうせ」と聞くも、数人しか手が上がらなかった。

「一番好きなの分かる?ヒント、最近復帰しました」と村上に投げかけると、村上は「冨安（健洋）」と即答。「違います。でもディフェンダーです」とさらにヒントを出すと、観覧席から「谷口彰悟」と正解の声が上がった。

マツコは「谷口かっこいいよな、めっちゃイケメンよ」と大興奮。「今、イケメン率凄いのよ。サッカーで」と熱弁。「バレーボールの方がイケメンで人気出てるじゃん。なんでサッカーも…」と続け、「海外にいるからか…普段追っかけできないんだもんね。イケメンだけは残すか?Jリーグに」と衝撃の提案をして、スタジオを沸かせていた。