礼賛が、7月7日21時よりABEMAで放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』のエンディングソングとして、新曲「高ぶるブルー」が決定したことを明らかにした。

『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で行われた。スタジオMCには、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の4名の出演が決定している。

本作のために書き下ろされた新曲「高ぶるブルー」は、番組内で繰り広げられる情熱的で予測不能な恋愛模様を想起させ、礼賛ならではのキャッチーなメロディーと疾走感あふれるサウンドが、参加メンバーたちの“本能むき出し”の恋を鮮やかに彩るような1曲に仕上がっているという。礼賛は、「恋を成就させるときの激動な駆け引きと冷静な作戦、心情とのギャップを描きました」と楽曲に込めた思いを語っている。

「高ぶるブルー」の楽曲配信は7月8日となり、配信事前登録をするとオリジナル待ち受け画像がプレゼントされるキャンペーンも実施しているので、ぜひチェックしていただきたい。

なお礼賛は、2026年9月5日・6日には結成5周年を記念した自身最大規模のワンマンライブを、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて2日間開催することが決定している。

◾️「高ぶるブルー」

2026年7月8日 リリース

配信：https://rai-san.lnk.to/takaburublue_paps 作詞：CLR 作曲：CLR, 礼賛 編曲：礼賛

Recording & Mixing Engineer：井上うに

Keyboards & Chorus Arrange & Direction：えつこ オリジナル待ち受け画像

◾️ABEMA『シャッフルアイランド Season7』 ▼第1話

放送日時：2026年7月7日（火）夜9時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1ASUDQXs92P ▼過去シリーズ全話無料配信

・『シャッフルアイランドSeason4』

2026年6月26日（金）午前0時〜6月29日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s40 ・『シャッフルアイランドSeason5』

2026年7月3日（金）午前0時〜7月6日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s50

◾️ミニアルバム『キラーパス』

配信：https://rai-san.lnk.to/killerpass

CD購入：https://rai-san.lnk.to/killerpass_PKG ▼収録楽曲

1：ホレタハレタ

2：GURA GURA

3：超BUSY

4：不埒にキャッチー

5：SOS（CDのみ収録）

6：果てない ・完全生産限定盤 5,000円（税込）

CD+GOODS（光るサイさんキーホルダー）＋証明写真トレーディングカード（メンバー絵柄、ランダム封入）

・通常盤 2,500円（税込）

CD＋証明写真トレーディングカード（メンバー絵柄、ランダム封入）

※証明写真トレーディングカードは無くなり次第終了になります

◾️＜礼賛 結成5周年ワンマンライブ「タイトル未定」＞ 会場：TOYOTA ARENA TOKYO

日程：

9月5日(土) OPEN 16:00 / START 17:00

9月6日(日) OPEN 16:00 / START 17:00

チケット席種・料金：9,800円（税込）※全席指定 お問合せ：ディスクガレージ（https://diskgarage.com/help/）