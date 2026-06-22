入園前の離乳食の悩み。給食で丸のみしないためには「運動発達をしっかりやっておく」のが鍵だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が「【今から準備】入園前にチェック！歯の生え方と口の使い方が教えてくれる「園生活のサイン」」を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい先生が、保育園入園前に家庭でやっておくべき「お口のトレーニング」の重要性について解説している。



入園後、子どもたちは初めて他の子どもたちと一緒に給食を食べる機会が訪れる。まい先生は、離乳食の進み具合や歯の生え方には個人差があり、月齢に対してすり潰しができず、丸のみになってしまう子どもが多いと指摘する。親から「保育園の給食が混ざっている」といった相談が寄せられることもあるが、保育園側も一人一人の個別の発達に合わせた対応には限界があるという。「保育園に行ったら育つから大丈夫」と言われることもあるが、まい先生は「保育園の先生は一人一人を見ているが、お母さんのように時間をかけられるわけではない」と語り、入園前に家庭で「赤ちゃんをそこまでに育てておく」ことの必要性を訴えた。



具体的なトレーニングとして、まい先生は口を閉じて食べられるようにすることや、舌の力を鍛えることを推奨している。さらに、ハイハイやずり這いといった「運動発達を飛ばさないように」と、運動発達の重要性にも言及した。腹圧などの体の使い方が、食べ物を飲み込む「嚥下」の力に大きく関わってくるため、もし特定の動きを飛ばしてしまった場合は、遊びの中でそれらの動きを獲得させることが大切だと説明している。



最後にまい先生は、子育ては保育園がするものではなく、家庭でするものだと強調。「ご家庭でしっかり保育を行った子を送り込んでください」と締めくくり、入園前の準備に不安を抱える保護者へ向けて、標準に合わせた発育を家庭でコツコツとサポートすることの重要性を力強く伝えた。