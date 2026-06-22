この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が、「【ニンダイ】ドラクエモンスターズ4、今年でるんかい！注目タイトル12本を紹介します」と題した動画を公開した。動画では、2026年6月9日に配信された「Nintendo Direct」内で発表された注目タイトルについて解説している。



動画の作成動機となったのが『ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』の発表だ。ナカイド氏は、前作から3年というスピード感や、年内（2026年12月3日）の発売を歓迎し、「このタイトルに関しては100%やる」「ポケモンチャンピオンズぐらいはやり込む」と並々ならぬ熱量を見せた。



続いて注目したのが、Switch2専用ソフトとして発表された『ファイアーエムブレム 万紫千紅』（2026年9月17日発売予定）である。同氏は、人気作『風花雪月』との世界観のつながりが示唆されている点に触れ、「風花雪月をやって面白かったプレイヤーは構わずやるんだろうなって内容」と分析した。さらに、フロム・ソフトウェアの完全新作『The Duskbloods』（Switch2専用、PvPvE）についても言及。PvPvEというジャンルやSwitch2独占という客層への不安要素を挙げつつも、同社のアクションの面白さを高く評価し、「新しいルールの面白い仕組みを作ってきたらこれはウケるんじゃないか」と期待を寄せた。



その他、『ファイナルファンタジー レゾナンス』やヴァンサバ風の『呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON』、PvEに特化したスピンオフ『スプラトゥーン レイダース』など多彩なタイトルを取り上げた。『スプラトゥーン レイダース』については、従来の対戦ゲームの敷居の高さを下げ、ソロプレイでも楽しめる点に言及し、初心者の入門口としての狙いがあるのではと推測している。



まとめとしてナカイド氏は、ナンバリングやIPタイトルの強さを再認識したと総括しつつ、「とりあえず今年はFEとDQMを楽しみに生きていこうと思います」と締めくくった。