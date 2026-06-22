「人間不信になります…」会社に紹介した友人2人に相次いでバックレられた“笑えない”真相

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が『【リファラル採用】「人間不信になります」友達を2人会社に紹介した結果…【凸待ち】』を公開した。動画では、凸待ち企画に参加した31歳の課長「あやと」さんが、会社に紹介した友人2人に次々とバックレられたエピソードを赤裸々に語り、「人間不信になりますよ…」と嘆く様子が収められている。



話題は、あやとさんが10年来の友人「Aちゃん」と、その友人であるシングルマザーの「Bちゃん」を自身の働く会社に縁故採用で入社させた経緯から始まる。「まともな生活を送りたい」と相談してきたAちゃんを3月に入社させたものの、彼女はわずか1日で「親族が亡くなって精神的にきつくなった」と辞意を伝えてきた。あやとさん自身が父親の介護を経験していたこともあり、15年も会っていない父親の死を理由に辞める彼女に対し「異常に理解できなくて」と怒りを覚え、厳しい言葉でLINEを送ったという。



さらに、4月に入社したBちゃんも無断欠勤を繰り返し、インフルエンザを理由に休んだまま出社しなくなってしまった。その後、Bちゃんの元夫から「インフルエンザが悪化して入院した」「今後は自分の実家で一緒に育てたい」と連絡が来たことを明かすと、さざえは思わず笑いながら「復縁するってことですか？」と驚きの声を上げた。実はあやとさんは、Bちゃんに裁判費用として「笑えない金額」を貸し付けており、知り合いの弁護士も紹介していた。「復縁は絶対するな」という条件を出していたにもかかわらず、その約束が反故にされそうな状況に「人のことバカにしすぎだろう」と怒りを露わにした。



恩を仇で返すような友人たちの行動に、「マジで俺友達でこれやられるなんて1ミリも疑いませんでしたからね」と肩を落とすあやとさん。温情から始まった善意の紹介が、取り返しのつかないトラブルへと発展してしまった、人間関係の難しさとリファラル採用の落とし穴を痛感する凸配信となった。