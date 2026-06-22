《メイトのみなさんいつも本当にありがとう》

6月21日、約3カ月ぶりに更新したインスタグラムで、こうつづったのは永野芽郁（26）。同日にフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』（SDP）が発売されたことを報告し、4枚のオフショットを公開した。

「永野さんは昨年9月に26歳になりましたが、この写真集は25歳の最後にフィリピンで撮影したそうです。2冊セットになっており、永野さんの自然体な姿だけでなく、100個のQ＆Aやロングインタビューなども盛り込まれています」（芸能関係者）

永野の「今」を伝える一冊だが、“あの騒動”への言及は避けられなかったようで……。

「永野さんは昨年4月下旬に、『週刊文春』で既婚者の田中圭さん（41）との不倫疑惑が報じられました。騒動の影響で10社以上あったCM契約を失い、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の出演辞退を余儀なくされるなど大打撃を受けることに。事実上の休業状態となり、写真集はその間に撮影されたようです。

いっぽう永野さんは、不倫疑惑について“誤解”と否定していました。昨年の大晦日にも、ファンに向けて《目に見える情報だけを信じないで》とブログで呼びかけていました。今回発売された写真集のロングインタビューでも、“ファンを裏切るようなことはしていない”と強調しています。もっとも、具体的な事柄や田中さんの名前は伏せられていましたが、騒動に対する心境だったのではないでしょうか」（前出・芸能関係者）

とはいえ、払拭しきれていない“疑念”も残されたままだという。前出の芸能関係者は続ける。

「文春の報道によれば、田中さんは深夜遅くに永野さんの自宅を訪れていたといいます。記事では2人が手をつないだ写真が掲載されたほか、親密な関係性を窺わせるLINEの存在も報じられました。

双方の所属事務所はLINEのやりとりも否定しましたが、コメントのなかで“本人に確認したところ”と前置きするなど、当初よりもトーンダウン。掲載されたLINEの内容も生々しかっただけに、説明不足という印象は否めませんでした」

さらに騒動後は、“奔放行動”も波紋を呼んでいた。「女性セブンプラス」は今年4月、永野と元マネージャー男性が一緒に旅行する様子を写真付きで報じていた。

「2人がツーショットを撮られたのは、これで2回目でした。永野さんは昨年10月にも同メディアで、この男性と一緒に都内でライブを鑑賞する様子が報じられていました。そのときもツーショットが撮られており、衝撃が広がったのです。

というのも、男性は昨年6月に事務所を退社しています。永野さんとは恋人関係にあるわけではないそうですが、退社した社員とタレントがプライベートで仲良くするのは異例のこと。加えて、ほとぼりが冷めないうちに2回もツーショットが撮られてしまい、事務所側も困惑していたことでしょう。

永野さんは写真集のインタビューでも、自身について“ポジティブ”と称していました。ですが自由奔放な行動は“強気”とも捉えられかねず、裏目に出てしまうのではないかと懸念されています」（前出・芸能関係者）

今年中には、Netflixで主演映画『僕の狂ったフェミ彼女』が配信されることも決まっている永野。写真集の発売を皮切りに、巻き返しを図れるだろうか。