中島卓偉が、2026年11月から2027年2月にかけて全国バンドロングツアー＜TAKUI NAKAJIMA TOUR 2026-2027 GLITTER & HIPSTER」＞を開催することを発表した。

本ツアー最大の特徴は、「セットリストが1曲も被らない3パターン」という前代未聞のコンセプト。各公演は以下の3バージョンで構成される。

＊ Version1：『GLITTER』と古い鉄板曲BEST

＊ Version2：ハロー！プロジェクト提供曲縛りセルフカバーBEST

＊ Version3：卓偉独断 ALL TIME BEST

それぞれ異なる楽曲構成で展開されるため、複数公演を観ることで中島卓偉の幅広い音楽世界を堪能できる内容となっている。

このツアーは11月28日の札幌PLANT公演からスタートし、大阪、静岡、宇都宮、さいたま、仙台、水戸、松山、広島、岡山、故郷福岡、長崎、神戸、京都、名古屋、全国15ヵ所を巡回。さらに2027年1月24日には東京・EX THEATER ROPPONGIで＜このツアー総括！ごちゃ混ぜスペシャル！＞と題した特別公演も開催される。

サポートメンバーには、ギターにyou（Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc）、ドラムにSHINGO（THE SUPERLATIVE DEGREE / ex.THE TERROR’Z 666）、ベースにNAOKI（FANTASISTA / ex.Kagrra,）を迎え、卓偉のロックサウンドを強力に支える。

2026年夏リリース予定のニューアルバム『GLITTER』を経て開催される今回のツアー。独立後も勢いを増し続ける中島卓偉が、自身のキャリアと現在地を総括するような輝かしい全国ツアーとなりそうだ。

チケットはファンクラブ先行受付がスタートしており、一般発売は2026年8月15日を予定している。

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■中島卓偉 コメント

ニューアルバムのGLITTERという最新モードと、これまで積み重ねてきたキャリアの両方を見せられるツアーにしたいと思っています。しかも今回は3パターンのセットリストで、1曲も被りません。全部観てほしいし、どこから入っても楽しめる内容です。久しぶりに行ける街も多くあります。2026年から2027年にかけて全国で会いましょう！

中島卓偉

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■＜TAKUI NAKAJIMA TOUR 2026〜2027「GLITTER & HIPSTER」＞ セットリストは1曲も被らない3パターン！

・Version1 GLITTERと古い鉄板曲BEST

・Version2 ハロプロ提供曲縛りセルフカバーBEST

・Version3 卓偉独断ALL TIME BEST 2026/11/28(土) 札幌PLANT

Version1

開場/開演 14:00/14:30

問い合わせ：札幌PLANT 011-788-5575 2026/11/29(日) 札幌PLANT

Version3

開場/開演 15:00/15:30

問い合わせ：札幌PLANT 011-788-5575 2026/12/5(土) OSAKA MUSE

Version2

開場/開演 14:00/14:30

Version3

開場/開演 17:00/17:30

問い合わせ：OSAKA MUSE 06-6245-5389 2026/12/6(日) 静岡Sunash

Version1

開場/開演 15:00/15:30

問い合わせ：静岡Sunash 054-288-0880 2026/12/26(土) HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2

Version1

開場/開演 15:00/15:30

問い合わせ：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com 2026/12/27(日) HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3

Version2

開場/開演 14:00/14:30

Version3

開場/開演 17:00/17:30

問い合わせ：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com 2027/1/24(日) EX THEATER ROPPONGI

このツアー総括!ごちゃ混ぜスペシャル!

開場/開演 15:00/16:00

問い合わせ：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com 2027/1/30(土) 仙台MACANA

Version1

開場/開演 14:00/14:30

Version3

開場/開演 17:00/17:30

問い合わせ：仙台MACANA 022-262-5454 2027/1/31(日) 水戶LIGHT HOUSE

Version2

開場/開演 15:00/15:30

問い合わせ：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com 2027/2/6(土) 松山サロンキティ

Version1

開場/開演 15:00/15:30

問い合わせ：松山サロンキティ 089-945-0020 2027/2/7(日) 広島SIX ONE Live STAR

Version2

開場/開演 14:00/14:30

Version3

開場/開演 17:00/17:30

問い合わせ：広島SIX ONE Live STAR 082-247-0074 2027/2/11(木祝) 岡山PEPPERLAND

Version1

開場/開演 15:00/15:30

問い合わせ：岡山PEPPERLAND 2027/2/13(土) 福岡DRUM Be-1

Version2

開場/開演 14:00/14:30

Version1

開場/開演 17:00/17:30

問い合わせ：キョードー⻄日本 0570-09-2424 2027/2/14(日) ⻑崎DRUM Be-7

Version3 SHINGO故郷⻑崎に錦を飾るスペシャル

開場/開演 15:00/15:30

問い合わせ：キョードー⻄日本 0570-09-2424 2027/2/16(火) 神戶VARIT.

Version1

開場/開演 18:30/19:00

問い合わせ：神戶VARIT. 078-392-6655 2027/2/20(土) KYOTO MUSE

Version2

開場/開演 14:00/14:30

Version3

開場/開演 17:00/17:30

問い合わせ：KYOTO MUSE 075-223-0389 2027/2/21(日) 名古屋Electric Lady Land

Version1

開場/開演 14:00/14:30

Version3

開場/開演 17:00/17:30

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 【Support Musician】

Guitar.you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)

Ba.NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)

Drums.SHINGO (the superlative degree / ex.JURASSIC) ▼チケット料金

全自由 \7,000(税込)

1/24 六本木公演のみ全席指定 \8,500(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※未就学児入場不可 ▼受付期間

FC先行：2026/6/20(土)18:00〜2026/7/5(日)23:59

オフィシャル先行(ローソン)：2026/7/10(金)18:00〜2026/7/20(月)23:59

プレリクエスト1次：2026/7/24(金)18:00〜2026/8/2(日)23:59

プレリクエスト2次：2026/8/3(月)12:00〜2026/8/9(日)23:59 ▼チケットのお引取り

各公演7日前10:00〜 ※受付詳細に関しては、申込ページにてご確認ください。 【一般発売日】

2026/8/15(土) 10:00〜 【プレイガイド】

ローソンチケット：https://l-tike.com/takui/