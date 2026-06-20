「圧倒的サイズ差」ライギョの稚魚を100日育てたら…生き餌で育った野生児との違いに驚愕！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイターの「真釣ちゃんねる」が「ライギョの赤ちゃん育てて100日経過【生き餌で育ったライギョとの差】」を公開した。動画では、自宅前の水路で捕獲したライギョの稚魚を100日間飼育した様子と、環境の違いによる驚きの成長差が収められている。



動画は、室内水槽で飼育されている無数のライギョの稚魚たちの姿からスタート。「すっかり大きくなりましたよ」と成長を喜ぶ真釣ちゃんねる。成長に伴い個体差が出てきたため、大きい個体約30匹を隣の水槽へ移すべく、網を使って慎重に捕獲作業を進める。水合わせを経て新しい水槽に移されたライギョたちは、翌日には細かく砕いたクリルなどの人工飼料を元気に食べる姿を見せた。



しかし動画の後半、外のタライで飼育していたもう半分の稚魚たちについて「非常に残念なお知らせ」が告げられる。タライに設置した水抜きパイプが外れて水が抜けてしまったところに、アライグマが襲来。外の稚魚たちがほぼ全滅してしまう悲劇が起きたのだ。かろうじて水溜まりで生き残っていた4匹を室内の水槽に保護したが、そこで驚きの事実が判明する。



屋外でメダカやエビなどの生き餌だけを食べて育った4匹は、室内で人工飼料を食べて育った個体と比べ「こんな違うの？全然違うでしょ」と思わず声が漏れるほど圧倒的に大きく成長していた。体長は10センチを優に超え、野生味あふれる逞しい姿を見せている。一方で、人工飼料やミルワームには見向きもせず、活きたエビだけを俊敏に捕食するという警戒心の強さも発揮した。



悲しい事故による犠牲はあったものの、自然に近い環境と生き餌がもたらす生命力の強さと成長スピードの差をまざまざと見せつけられる、非常に興味深い飼育記録となっている。