ブラジルvsハイチ スタメン発表
[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](フィラデルフィア)
※09:30開始
<出場メンバー>
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス
DF 4 マルキーニョス
DF 13 ダニーロ
DF 16 ドウグラス サントス
MF 5 カゼミーロ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 ブルーノ・ギマランイス
MF 11 ラフィーニャ
MF 20 ルーカス・パケタ
FW 9 マテウス・クーニャ
控え
GK 12 ウェヴェルトン
GK 23 エデルソン・モラエス
DF 6 アレックス・サンドロ
DF 14 グレイソン・ブレーメル
DF 15 レオ ペレイラ
DF 24 ロジェール・イバニェス
MF 2 エデルソン
MF 17 ファビーニョ
MF 18 ダニーロ
FW 19 エンドリッキ
FW 21 ルイス・エンヒキ
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 25 イゴーリ・チアゴ
FW 26 ラヤン
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ハイチ]
先発
GK 1 ジョニー プラシド
DF 2 カルレンス・アルカス
DF 4 リカルド アデ
DF 5 ハネス デルクロワ
DF 8 マルティン エクスペリエンス
DF 22 ジャン=ケヴィン デュヴェルヌ
MF 10 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 15 ルベン プロヴィドンス
MF 17 ダンリー ジャン ジャックス
MF 21 ジョズエ・カシミール
FW 20 フランツディ ピエロー
控え
GK 12 アレクサンドル ピエール
GK 23 ジョゼ デュヴァーガー
DF 3 キート サーモンシー
DF 13 マルクス ラクロワ
DF 14 G. Metusala
DF 24 ウィルゲンス ポゲン
MF 6 カール フレッド サンテ
MF 25 ドミニク シモン
MF 26 オリヴィエ ウッデンスカイ ピエール
FW 7 デリック エティエンヌ
FW 9 デュカン ナゾン
FW 11 ルイシウス ドン ディードソン
FW 16 レニー ジョセフ
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 19 ヤッシン フォーチュン
監督
セバスチャン ミニェ
※09:30開始
<出場メンバー>
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス
DF 4 マルキーニョス
DF 13 ダニーロ
DF 16 ドウグラス サントス
MF 5 カゼミーロ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 ブルーノ・ギマランイス
MF 11 ラフィーニャ
MF 20 ルーカス・パケタ
FW 9 マテウス・クーニャ
GK 12 ウェヴェルトン
GK 23 エデルソン・モラエス
DF 6 アレックス・サンドロ
DF 14 グレイソン・ブレーメル
DF 15 レオ ペレイラ
DF 24 ロジェール・イバニェス
MF 2 エデルソン
MF 17 ファビーニョ
MF 18 ダニーロ
FW 19 エンドリッキ
FW 21 ルイス・エンヒキ
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 25 イゴーリ・チアゴ
FW 26 ラヤン
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ハイチ]
先発
GK 1 ジョニー プラシド
DF 2 カルレンス・アルカス
DF 4 リカルド アデ
DF 5 ハネス デルクロワ
DF 8 マルティン エクスペリエンス
DF 22 ジャン=ケヴィン デュヴェルヌ
MF 10 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 15 ルベン プロヴィドンス
MF 17 ダンリー ジャン ジャックス
MF 21 ジョズエ・カシミール
FW 20 フランツディ ピエロー
控え
GK 12 アレクサンドル ピエール
GK 23 ジョゼ デュヴァーガー
DF 3 キート サーモンシー
DF 13 マルクス ラクロワ
DF 14 G. Metusala
DF 24 ウィルゲンス ポゲン
MF 6 カール フレッド サンテ
MF 25 ドミニク シモン
MF 26 オリヴィエ ウッデンスカイ ピエール
FW 7 デリック エティエンヌ
FW 9 デュカン ナゾン
FW 11 ルイシウス ドン ディードソン
FW 16 レニー ジョセフ
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 19 ヤッシン フォーチュン
監督
セバスチャン ミニェ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります