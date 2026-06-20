「『違うだろう』と言われたこともある」森保監督がW杯で話題の“ごみ拾い”に見解「日本人は基本的に…」【現地発】
日本代表は、現地６月20日にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。
19日、会場となるエスタディオ・モンテレイで前日会見が行なわれ、森保一監督が登壇した。
その中で、ワールドカップの度に反響を呼んでいる日本代表のロッカールーム清掃や日本サポーターのごみ拾いについて海外記者から質問を受けると、こう回答した。
「多くの国民の皆さんは、『帰るときは来たときよりも美しく』という言葉を知っていると思いますし、そういった意味で我々チームも最後にロッカーを掃除して帰ります。で、サポーターの皆さんはスタジアムのゴミを拾って帰る。そこは日本の文化かなと思います」
指揮官は「私自身は選手として、指導者として、世界のいろいろな国の人たちと接してきましたが、『違うだろう』と言われたこともあります。それは何かというと、ゴミ拾いをすると、きれいにすると、ゴミを拾う人たちの仕事をなくすことになるんじゃないのかっていうことを聞かれたり言われたりしたことがあります」とエピソードを紹介しつつ、こう強調した。
「それも考え方の一つとして、当然だと思いますが、日本人は基本的には美化意識があり、ゴミをそこら辺に捨てたりとかっていうことはやらないのかなと思っています」
公の場で、日本の文化を誇示した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
19日、会場となるエスタディオ・モンテレイで前日会見が行なわれ、森保一監督が登壇した。
その中で、ワールドカップの度に反響を呼んでいる日本代表のロッカールーム清掃や日本サポーターのごみ拾いについて海外記者から質問を受けると、こう回答した。
「多くの国民の皆さんは、『帰るときは来たときよりも美しく』という言葉を知っていると思いますし、そういった意味で我々チームも最後にロッカーを掃除して帰ります。で、サポーターの皆さんはスタジアムのゴミを拾って帰る。そこは日本の文化かなと思います」
指揮官は「私自身は選手として、指導者として、世界のいろいろな国の人たちと接してきましたが、『違うだろう』と言われたこともあります。それは何かというと、ゴミ拾いをすると、きれいにすると、ゴミを拾う人たちの仕事をなくすことになるんじゃないのかっていうことを聞かれたり言われたりしたことがあります」とエピソードを紹介しつつ、こう強調した。
「それも考え方の一つとして、当然だと思いますが、日本人は基本的には美化意識があり、ゴミをそこら辺に捨てたりとかっていうことはやらないのかなと思っています」
公の場で、日本の文化を誇示した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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