「あの小僧に言っとけ」ネベスの恋人が標的に！ 批判のメッセージ「ロナウドのファンがSNSに殺到」と現地報道【Ｗ杯】
ピッチ外での“場外乱闘”が勃発した。
北中米ワールドカップの初戦で、ポルトガル代表はDRコンゴ代表と対戦し、１−１で引き分けた。
格下と見られた相手に勝ち切れず。注目のクリスティアーノ・ロナウドは低調なパフォーマンスだったが、試合後にはジョアン・ネベスやブルーノ・フェルナンデス、ヴィティーニャらのSNSには「クリスティアーノ・ロナウドにパスを出せ」といった要求が殺到していたという。
その標的は、選手以外にも飛び火した。ポルトガルメディア『Notícias ao Minuto』は、「クリスティアーノ・ロナウドのファンがマダレナ・アラゴンのSNSに殺到」と題し、この騒動を報じた。
ネベスの恋人で女優のマダレナ・アラゴンさんは、自身のインスタグラムの最新の投稿に、Ｃ・ロナウドに関連する多数のコメントが寄せられているのを確認。その大半はネベスへの批判や“メッセージ”だったようだ。
同メディアは、辛辣なコメントの一部を紹介している。
「あの小僧にクリスティアーノへのリスペクトを示すように言っとけ」
「あの小僧に、一緒にプレーしている最高の選手へのリスペクトを示すように、とな」
「君の小人みたいな彼氏に言ってくれ。謙虚になるようにって」
「あのチビにポルトガルをリスペクトするように言ってほしいんだ」
ネベスはDRコンゴ戦後に、Ｃ・ロナウドに関して「彼はただ、チームを助けるためにここにいる選手の一人に過ぎない。他の選手と何ら変わらない」などと語ったことが報じられている。そうした発言も熱狂的なＣ・ロナウドの信者にとっては、納得ができなかったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】可憐な水着姿で笑顔。ネベスの恋人は女優のマダレナ・アラゴン
北中米ワールドカップの初戦で、ポルトガル代表はDRコンゴ代表と対戦し、１−１で引き分けた。
格下と見られた相手に勝ち切れず。注目のクリスティアーノ・ロナウドは低調なパフォーマンスだったが、試合後にはジョアン・ネベスやブルーノ・フェルナンデス、ヴィティーニャらのSNSには「クリスティアーノ・ロナウドにパスを出せ」といった要求が殺到していたという。
ネベスの恋人で女優のマダレナ・アラゴンさんは、自身のインスタグラムの最新の投稿に、Ｃ・ロナウドに関連する多数のコメントが寄せられているのを確認。その大半はネベスへの批判や“メッセージ”だったようだ。
同メディアは、辛辣なコメントの一部を紹介している。
「あの小僧にクリスティアーノへのリスペクトを示すように言っとけ」
「あの小僧に、一緒にプレーしている最高の選手へのリスペクトを示すように、とな」
「君の小人みたいな彼氏に言ってくれ。謙虚になるようにって」
「あのチビにポルトガルをリスペクトするように言ってほしいんだ」
ネベスはDRコンゴ戦後に、Ｃ・ロナウドに関して「彼はただ、チームを助けるためにここにいる選手の一人に過ぎない。他の選手と何ら変わらない」などと語ったことが報じられている。そうした発言も熱狂的なＣ・ロナウドの信者にとっては、納得ができなかったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】可憐な水着姿で笑顔。ネベスの恋人は女優のマダレナ・アラゴン