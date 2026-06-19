【きょう】千葉ロッテ、“元監督”の楽天・吉井理人監督の初陣チケット完売を報告 “美爆音”習志野高校の応援も
千葉ロッテマリーンズは、きょう19日に対戦する東北楽天ゴールデンイーグルス戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）のチケットが完売したことを発表した。
【球場グルメ】うまそう…今日発売の小川龍成選手監修「龍成のレモン豚めし」
交流戦明けの初戦となるこの日は、千葉ロッテの前監督で先日、東北楽天の監督就任が電撃発表された吉井理人監督の初陣となる。これに加え、「ALL FOR CHIBA」の一環として“美爆音”で話題の千葉・習志野市立習志野高校吹奏楽部が来場。スタンド応援やマーチング演奏なども行われる予定となっている。
またこの日より、2026シーズン「PLAYERS COLLAB MENU」第2弾の販売も開始。第2弾は、小川龍成選手が監修した爽やかなレモンだれが特徴の「龍成のレモン豚めし」や、西川史礁選手の地元・和歌山県産南高梅を使用した「史礁の梅とろろ冷蕎麦」など、夏に負けないさっぱり系・冷やし系メニューを中心に多数登場する。
そのほかにも、選手へのアンケートをもとに、好きな食べ物やこだわりを反映した全30品以上のバラエティー豊かなコラボメニューを販売する。
■小川龍成選手コメント
夏場の試合は選手もファンも体力勝負なので、暑い日でもさっぱり食べられる『龍成のレモン豚めし』を作ってもらいました。爽やかなレモンだれと豚肉の相性が抜群で、しっかりスタミナもつくメニューです。僕たち選手も夏の暑さに負けず、最後まで走り続けたいと思います。ぜひ『龍成のレモン豚めし』でパワーをチャージしていただき、一緒に熱い夏を戦いましょう
■PLAYERS COLLAB MENU 2026 第2弾 商品一部
龍成のレモン豚めし：販売店舗：Bistro 0、価格：1400円
史礁の梅とろろ冷蕎麦：販売店舗：マリン食堂／M＆K、価格：1500円
友杉のねぎ塩スタミナ豚丼：販売店舗：MARINE KITCHEN THIRD BASE SIDE、価格：1300円
鈴木昭汰の「チャーマヨ丼」〜熱投スタミナ飯：販売店舗：ほそや／ほそやフロア4ワゴン、価格：1400円
中森のゆず香る麻辣ぶっかけうどん：販売店舗：志ん橋、価格：1100円
でっかいメロンシャーベットのダイナマイトアイスコンボ：販売店舗：AM:PM、価格：1500円
こうしろうの雪ぽてブラウニーズ：販売店舗：STAND M／#26HOUSE、価格：750円
【球場グルメ】うまそう…今日発売の小川龍成選手監修「龍成のレモン豚めし」
交流戦明けの初戦となるこの日は、千葉ロッテの前監督で先日、東北楽天の監督就任が電撃発表された吉井理人監督の初陣となる。これに加え、「ALL FOR CHIBA」の一環として“美爆音”で話題の千葉・習志野市立習志野高校吹奏楽部が来場。スタンド応援やマーチング演奏なども行われる予定となっている。
そのほかにも、選手へのアンケートをもとに、好きな食べ物やこだわりを反映した全30品以上のバラエティー豊かなコラボメニューを販売する。
■小川龍成選手コメント
夏場の試合は選手もファンも体力勝負なので、暑い日でもさっぱり食べられる『龍成のレモン豚めし』を作ってもらいました。爽やかなレモンだれと豚肉の相性が抜群で、しっかりスタミナもつくメニューです。僕たち選手も夏の暑さに負けず、最後まで走り続けたいと思います。ぜひ『龍成のレモン豚めし』でパワーをチャージしていただき、一緒に熱い夏を戦いましょう
■PLAYERS COLLAB MENU 2026 第2弾 商品一部
龍成のレモン豚めし：販売店舗：Bistro 0、価格：1400円
史礁の梅とろろ冷蕎麦：販売店舗：マリン食堂／M＆K、価格：1500円
友杉のねぎ塩スタミナ豚丼：販売店舗：MARINE KITCHEN THIRD BASE SIDE、価格：1300円
鈴木昭汰の「チャーマヨ丼」〜熱投スタミナ飯：販売店舗：ほそや／ほそやフロア4ワゴン、価格：1400円
中森のゆず香る麻辣ぶっかけうどん：販売店舗：志ん橋、価格：1100円
でっかいメロンシャーベットのダイナマイトアイスコンボ：販売店舗：AM:PM、価格：1500円
こうしろうの雪ぽてブラウニーズ：販売店舗：STAND M／#26HOUSE、価格：750円