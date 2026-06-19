【アリアプロ II AVB】（福島県福島市 hfx＿ren じじぃ）

メインはYAMAHAのRBXシリーズをつかっておりましたか、一身上の都合で処分。

ある日、ふとトレモロ付きのギターが欲しくなり、ネットで検索。フロイドローズ付きはなーんかありきたりでつまんないなぁと、ケーラー付きを検索。したらみつけましたよ！これ。

ご予算は遥かに越してましたが、必死のローンで、購入。現物きてみたらスルーネックの美しいこと。80、90年代の曲をぽちぽち弾いてます。アーム使う曲ないけど(笑い)

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えと、流れが掴みきれん。「終のベース」というタイトルやYAMAHA RBXを愛用していたということから、hfx＿renさんはベーシストだと思うんですが、トレモロ付きのギターが欲しくなったのね？フロイド・ローズじゃつまらないからということでケーラー搭載のギターを探していた…と。で「見つけましたよ！」と白羽の矢が立ったのは、やっぱギターじゃなくてベースだったってことなのかな。かな？確かにケーラーが搭載されているもんね。要望通りってことですよね。そもそもベース用のフロイド・ローズは販売されていないしなあ。ま、「結局アームは使わない」というオチ回収までが1セットだとは思いますけどね（笑）。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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