【俺の楽器・私の愛機】2051「終のベース」
【アリアプロ II AVB】（福島県福島市 hfx＿ren じじぃ）
メインはYAMAHAのRBXシリーズをつかっておりましたか、一身上の都合で処分。
ある日、ふとトレモロ付きのギターが欲しくなり、ネットで検索。フロイドローズ付きはなーんかありきたりでつまんないなぁと、ケーラー付きを検索。したらみつけましたよ！これ。
ご予算は遥かに越してましたが、必死のローンで、購入。現物きてみたらスルーネックの美しいこと。80、90年代の曲をぽちぽち弾いてます。アーム使う曲ないけど(笑い)
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えと、流れが掴みきれん。「終のベース」というタイトルやYAMAHA RBXを愛用していたということから、hfx＿renさんはベーシストだと思うんですが、トレモロ付きのギターが欲しくなったのね？フロイド・ローズじゃつまらないからということでケーラー搭載のギターを探していた…と。で「見つけましたよ！」と白羽の矢が立ったのは、やっぱギターじゃなくてベースだったってことなのかな。かな？確かにケーラーが搭載されているもんね。要望通りってことですよね。そもそもベース用のフロイド・ローズは販売されていないしなあ。ま、「結局アームは使わない」というオチ回収までが1セットだとは思いますけどね（笑）。（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
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