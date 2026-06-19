ドル円、一時１６１円台後半まで急伸 終盤に急速に伸び悩む＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、前日のＦＯＭＣを受けたドル高の流れが継続する中、ドル円は買いが強まり、一時１６１円台後半まで急伸。ＮＹ時間に入るとドル高に加え、円安の動きも加わった。



序盤は介入への警戒感から上値に慎重だったものの、１６１円を突破すると買いが膨らみ、ストップを巻き込んで上昇。１６２円を日本の当局の介入ポイントの１つと見ている市場関係者も多く、その水準に一気に接近していた。



ただ、終盤に急速に売られ、１６１円台後半から瞬間的に１６０円台後半まで一気に下落。明日からＮＹ市場は３連休で、終盤で商いも薄くなっていた中、まとまった売りが入った可能性がありそうだ。日本の当局の介入かどうかは未知数。



明日以降の財務省の動きが注目されるが、市場では介入効果について懐疑的な見方は少なくない。日米金利差が依然として大きく、円キャリー取引はなお有効と見られている。投機筋の円売りポジションが高水準に積み上っているものの、ＦＲＢが再び利下げモードに回帰しない限り、介入を実施したとしても、持続的な円高トレンドへの転換は容易ではなく、短期的な動きに終わるとの見方が多いようだ。



ユーロドルは１．１４ドル台半ばに下落。４月以降の下向きの流れが続いているほか、年初からの大きな下向きの流れに復帰している状況もうかがえる。一方、ＮＹ時間に入って円安が強まり、ユーロ円は一時１８５円台に上昇。



本日はＥＣＢのチーフエコノミスト、レーン理事の講演が伝わり、ユーロ圏は、景気を刺激も抑制もしない中立金利が２．５％まで上昇している可能性があるとの見方を示した。レーン理事はまた、先週の追加利上げについて「景気抑制効果をもたらしていない可能性がある」と言及し、さらなる利上げでも経済抑制には至らない可能性を示唆していた。



ポンドドルは売りが優勢となり、一時１．３１ドル台に下落。一方、ポンド円は一時２１２円台半ばまで下落し、１００日線に顔合わせしたものの、ＮＹ時間に入って２１３円台に買い戻される展開。



本日は英中銀が政策委員会（ＭＰＣ）の結果を公表し、大方の予想通りに据え置きとなった。ただ、委員の投票は７対２で、２名は利上げを主張していた。いずれの委員もインフレ抑制を最優先課題と位置付けており、今後の経済指標次第では追加利上げの可能性も排除していない。ベイリー英中銀総裁は「イラン紛争の圧力は、停戦でも影響波及はこれから。据え置きには満足だが、リスクは上振れ方向」と述べていた。



ただ、ポンドは売りの反応。英中銀が短期的なインフレ見通しを引き下げたことを材料視。第３四半期および第４四半期のインフレ見通しについて、４月時点の想定を僅かに下回るとの見通しを示していた。もっとも、市場では依然として年内に１回の利上げが実施される可能性を織り込んでいる。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト