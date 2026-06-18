THE YELLOW MONKEYが2024年10月から2025年9月にかけて開催した全39公演のツアー＜TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X＞が、パッケージ化されて8月26日に発売されることが決定した。

バンドの歴史に刻まれる約1年間にわたるロングツアーとなった本ツアー。＜TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜＞は当初、【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】という３部構成で、それぞれのブロックごとに90年代にリリースしたアルバム『jaguar hard pain 1944-1994』『smile』『FOUR SEASONS』と、新作アルバムの『Sparkle X』をコラボレーションさせたセットリストのライブが展開された。

さらにそこから追加公演として【FINAL BLOCK】が発表され、このブロックでは、バンドにとって初のロングツアーであった＜TOUR’96 FOUR SEASON “野性の証明”＞とのコラボレーションで構成したセットリストが披露された。

そして【FINAL BLOCK】の横浜Kアリーナ公演で、ファイナルを迎えたかと思われたが、ボーカル吉井和哉からの「まだツアー終わりたくないから、さらに追加してもいいですか！」という突然のMCにより、更なるセルフアンコール公演へ突入。ツアーの開催期間にリリースした26thシングル「CAT CITY」の歌詞から引用し、＜TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申-＞と題した追加4公演がLaLa arena TOKYO-BAYで本当のファイナルを迎え、トータルで39本のライブを完走している。

今回のパッケージ化にあたっては、各BLOCKの選りすぐりの公演を全て収録したBlu-ray BOXが発売される。Blu-ray全6ディスクには【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】【FINAL BLOCK】【ネ申】の公演に加え、レアなライブハウス公演である名古屋ボトムラインの映像を収録。さらに各公演の写真を収めたブックレットも封入。こちらのBOXは完全生産限定盤の商品となる。

また、【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】【FINAL BLOCK】【ネ申】公演がそれぞれDVD単体としても発売される。DVDには各公演の未公開写真を掲載したブックレットを封入。本日より予約受付がスタートし、同時に各ショップの特典も発表になっている。

■Blu-ray BOX『THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -Complete Box-』

発売日：2026年8月26日（水）

6Blu-ray+ブックレット UPXH-29081/6

価格：33,000円(税込) Disc1：「Sparkleの惑星X -BLOCK.1-」（2024/12/28 日本武道館）

Disc2：「Sparkleの惑星X -BLOCK.2-」（2025/2/7 東京ガーデンシアター）

Disc3：「Sparkleの惑星X -BLOCK.3-」（2025/4/30 NHKホール）

Disc4：「Sparkleの惑星X -FINAL BLOCK-」（2025/5/13 Kアリーナ横浜）

Disc5：「Sparkleの惑星X -ネ申-」（2025/9/3 LaLa arena TOKYO-BAY）

Disc6：「Sparkleの惑星X -ネ申-」（2025/8/25 名古屋ボトムライン）BOXのみに収録 ■DVD

発売日：2026年8月26日（水） THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -BLOCK.1- (2024/12/28 日本武道館)

1DVD+ブックレット UPBH-20369

価格：6,380円（税込） THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -BLOCK.2- (2025/2/7 東京ガーデンシアター)

1DVD+ブックレット UPBH-20370

価格：6,380円（税込） THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -BLOCK.3- (2025/4/30 NHKホール)

1DVD+ブックレット UPBH-20371

価格：6,380円（税込） THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -FINAL BLOCK- (2025/5/13 Kアリーナ横浜)

1DVD+ブックレット UPBH-20372

価格：6,380円（税込） THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申- (2025/9/3 LaLa arena TOKYO-BAY)

1DVD+ブックレット UPBH-20373

価格：6,380円（税込） 特典

※タワーレコード：レコード型キーホルダー

・Blu-ray BOX対象：「Sparkleの惑星X-ネ申-」（2025/8/25 名古屋ボトムライン）惑星デザイン

・各DVD対象：５種の惑星デザイン

※Amazon.co.jp

・Blu-ray BOX対象：トートバッグ

・各DVD対象：各ジャケット絵柄A4クリアファイル

※楽天ブックス

・サコッシュ

※セブンネットショッピング

・ビニールバッグ

※UNIVERSAL MUSIC STORE

以下より、お選びいただけます。

A：惑星立体パズル（ミニキーホルダー）

B：ペーパーアクスタセット（メンバーデザイン） ※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。 【予約リンク】

https://lnk.to/TYM_SparkleX_ec