THE YELLOW MONKEY、＜TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X＞全ブロックを映像作品化
THE YELLOW MONKEYが2024年10月から2025年9月にかけて開催した全39公演のツアー＜TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X＞が、パッケージ化されて8月26日に発売されることが決定した。
バンドの歴史に刻まれる約1年間にわたるロングツアーとなった本ツアー。＜TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜＞は当初、【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】という３部構成で、それぞれのブロックごとに90年代にリリースしたアルバム『jaguar hard pain 1944-1994』『smile』『FOUR SEASONS』と、新作アルバムの『Sparkle X』をコラボレーションさせたセットリストのライブが展開された。
さらにそこから追加公演として【FINAL BLOCK】が発表され、このブロックでは、バンドにとって初のロングツアーであった＜TOUR’96 FOUR SEASON “野性の証明”＞とのコラボレーションで構成したセットリストが披露された。
そして【FINAL BLOCK】の横浜Kアリーナ公演で、ファイナルを迎えたかと思われたが、ボーカル吉井和哉からの「まだツアー終わりたくないから、さらに追加してもいいですか！」という突然のMCにより、更なるセルフアンコール公演へ突入。ツアーの開催期間にリリースした26thシングル「CAT CITY」の歌詞から引用し、＜TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申-＞と題した追加4公演がLaLa arena TOKYO-BAYで本当のファイナルを迎え、トータルで39本のライブを完走している。
今回のパッケージ化にあたっては、各BLOCKの選りすぐりの公演を全て収録したBlu-ray BOXが発売される。Blu-ray全6ディスクには【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】【FINAL BLOCK】【ネ申】の公演に加え、レアなライブハウス公演である名古屋ボトムラインの映像を収録。さらに各公演の写真を収めたブックレットも封入。こちらのBOXは完全生産限定盤の商品となる。
また、【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】【FINAL BLOCK】【ネ申】公演がそれぞれDVD単体としても発売される。DVDには各公演の未公開写真を掲載したブックレットを封入。本日より予約受付がスタートし、同時に各ショップの特典も発表になっている。
■Blu-ray BOX『THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -Complete Box-』
発売日：2026年8月26日（水）
6Blu-ray+ブックレット UPXH-29081/6
価格：33,000円(税込)
Disc1：「Sparkleの惑星X -BLOCK.1-」（2024/12/28 日本武道館）
Disc2：「Sparkleの惑星X -BLOCK.2-」（2025/2/7 東京ガーデンシアター）
Disc3：「Sparkleの惑星X -BLOCK.3-」（2025/4/30 NHKホール）
Disc4：「Sparkleの惑星X -FINAL BLOCK-」（2025/5/13 Kアリーナ横浜）
Disc5：「Sparkleの惑星X -ネ申-」（2025/9/3 LaLa arena TOKYO-BAY）
Disc6：「Sparkleの惑星X -ネ申-」（2025/8/25 名古屋ボトムライン）BOXのみに収録
■DVD
発売日：2026年8月26日（水）
THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -BLOCK.1- (2024/12/28 日本武道館)
1DVD+ブックレット UPBH-20369
価格：6,380円（税込）
THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -BLOCK.2- (2025/2/7 東京ガーデンシアター)
1DVD+ブックレット UPBH-20370
価格：6,380円（税込）
THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -BLOCK.3- (2025/4/30 NHKホール)
1DVD+ブックレット UPBH-20371
価格：6,380円（税込）
THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -FINAL BLOCK- (2025/5/13 Kアリーナ横浜)
1DVD+ブックレット UPBH-20372
価格：6,380円（税込）
THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申- (2025/9/3 LaLa arena TOKYO-BAY)
1DVD+ブックレット UPBH-20373
価格：6,380円（税込）
特典
※タワーレコード：レコード型キーホルダー
・Blu-ray BOX対象：「Sparkleの惑星X-ネ申-」（2025/8/25 名古屋ボトムライン）惑星デザイン
・各DVD対象：５種の惑星デザイン
※Amazon.co.jp
・Blu-ray BOX対象：トートバッグ
・各DVD対象：各ジャケット絵柄A4クリアファイル
※楽天ブックス
・サコッシュ
※セブンネットショッピング
・ビニールバッグ
※UNIVERSAL MUSIC STORE
以下より、お選びいただけます。
A：惑星立体パズル（ミニキーホルダー）
B：ペーパーアクスタセット（メンバーデザイン）
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
＜THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜60分一本勝負〜＞
特設サイト：https://theyellowmonkeysuper.jp/feature/tour2026_60min
2026年9月6日(日) 福岡・Zepp Fukuoka
2026年9月20日(日) 神奈川・KT Zepp Yokohama
2026年9月26日(土) 北海道・Zepp Sapporo
2026年10月4日(日) 東京・Zepp Haneda
2026年10月11日(日) 宮城・仙台GIGIS
2026年10月22日(木) 東京・日本武道館
2026年10月24日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside
2026年10月30日(金) 愛知・Zepp Nagoya
・チケット料金
ライブハウス公演
1Fスタンディング \10,000(税込) ※ドリンク代\600別
2F指定席 \13,000(税込) ※ドリンク代\600別
2F後方立見 \10,000(税込) ※設定のある会場のみ/ドリンク代\600別
日本武道館公演
指定席 \10,000(税込)
立見指定 \9,000(税込)
・チケット受付
TYM STORAGE会員先行 ※抽選
対象者：公式動画サブスク「TYM STORAGE」年額プラン会員
受付期間：6/21(日)12:00〜7/5(日)23:59
一般発売 ※先着
受付期間：8/8(土)〜