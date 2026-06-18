オランダ戦で鎌田大地はなぜ空を見上げたのか　前半終了間際に見せた意外な行動　本人は「何も見えなかった」と苦笑い

14日（日本時間15日）のFIFAワールドカップ2026グループステージ初戦で強豪オランダと対戦し、2 - 2のドローで貴重な勝ち点1を手にした日本代表。後半終了間際に貴重な同点弾を決めた鎌田大地選手（29）が、前半に見せたある行動がSNSで話題となっている。本人が語ったその理由とは。

オランダ戦の前半42分、最終ラインで伊藤洋輝選手（27）からパスを受けた鎌田選手は、フリーの状態でおもむろに空を見上げるようなしぐさを見せ、その後、後ろのゴール裏方向に目を向けた。

わずか数秒のシーンだったが、試合中にもかかわらず映像に映ったその落ち着いた姿に、SNSでは「余裕がすごい」「なんで上を見たの？」「祈っているように見えた」などのコメントが見られた。

練習後に取材に応じた鎌田選手は、このシーンについて問われると、苦笑いしながらその理由を明かした。

鎌田大地選手：

時間を見ようと思って。ボランチなので、チームの前にいくタイミングだったり、ボールをキープするタイミングをコントロールしないといけないので、「あと何分ぐらいなんだろう」という感じで上を見たら、まあ何も見えなかった。

初戦の舞台となったダラス・スタジアムは、ピッチ中央に大型ビジョンが天井からつるされており、プレー中の選手から「時計が見えない」という声が出ていた。

ボランチは、試合の流れや残り時間を読み取りながら攻守のバランスを保ち、プレーのテンポを調整して試合全体をコントロールする役割が求められる。鎌田選手は、前半終了までの残り時間を確認しようと、ピッチ上の大型ビジョンに目を向けたが、結局見えなかったようだ。

鎌田選手は後半43分に同点ゴールを決めた際に、上を見上げて指さすポーズを見せている。試合後、SNSで亡き愛犬への感謝の言葉を投稿しており、そのしぐさは天国の愛犬にゴールをささげる意味が込められていたとみられる。

日本代表は次戦、20日（日本時間21日）にグループステージ第2戦でチュニジアと対戦する。